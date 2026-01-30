Православные добровольцы помогают в госпиталях Архангельска и Северодвинска

Благотворительная организация «Рассвет», православные волонтеры и врачи продолжают поддерживать воинов, проходящих лечение в госпиталях Архангельской области. 

 Добровольцы посетили Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске, пообщались с участниками СВО, находящимися там на лечении, а также передали подарки, предметы личной гигиены и продукты. 

 В военном госпитале Северодвинска волонтеры, православные врачи и представители городской администрации организовали для военных концерт артистов из Гатчины. В сопровождении начальника лечебного учреждения подполковника медицинской службы Егора Бортновского гости прошли по всем отделениям госпиталя, пообщались с воинами и вручили им подарки. 

 АРОБО «Рассвет» и епархиальный отдел медико-социальной помощи и благотворительности благодарят депутатов областного собрания за помощь в организации мероприятий в госпиталях, а также неравнодушных жителей и волонтерские организации Архангельской области за формирование подарочных наборов.


Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

