Православные добровольцы помогают в госпиталях Архангельска и Северодвинска

Благотворительная организация «Рассвет», православные волонтеры и врачи продолжают поддерживать воинов, проходящих лечение в госпиталях Архангельской области.

Добровольцы посетили Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске, пообщались с участниками СВО, находящимися там на лечении, а также передали подарки, предметы личной гигиены и продукты.

В военном госпитале Северодвинска волонтеры, православные врачи и представители городской администрации организовали для военных концерт артистов из Гатчины. В сопровождении начальника лечебного учреждения подполковника медицинской службы Егора Бортновского гости прошли по всем отделениям госпиталя, пообщались с воинами и вручили им подарки.

АРОБО «Рассвет» и епархиальный отдел медико-социальной помощи и благотворительности благодарят депутатов областного собрания за помощь в организации мероприятий в госпиталях, а также неравнодушных жителей и волонтерские организации Архангельской области за формирование подарочных наборов.



