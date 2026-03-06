Приехала Архипова в Вельск

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Еленой Архиповой осуществлен рабочий выезд в Вельский муниципальный округ.

Совместно с Уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Еленой Молчановой проведен личный прием граждан, на который обратились заявители по вопросам организации питания и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в общеобразовательных организациях, их материально-технического оснащения, получения алиментов на содержание детей.

Всем заявителям даны исчерпывающие разъяснения федерального законодательства, организованы проверки. Ход и результаты рассмотрения принятых обращений поставлены на контроль в прокуратуре области и автономного округа, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Также заместителем прокурора области и округа Еленой Архиповой совместно с Уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Еленой Молчановой посещены строящийся объект образования на 320 мест в д. Горка Муравьевская, а также проверены условия содержания несовершеннолетних в ГБУ «Вельский центр содействия семейному устройству».

С целью профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, жертвами которых являются дети, заместителем прокурора области и округа Еленой Архиповой совместно с Уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Еленой Молчановой проведена встреча с участниками Совета родителей Вельского муниципального округа, участие в которой приняла порядка 50 человек. Всем участвующим вручены памятки, разработанные аппаратом прокуратуры области и автономного округа, на тему «Как защитить ребенка от киберпреступности».