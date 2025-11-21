Вверх
Прокурорская проверка пришла в детскую колонию и спецприемник Архангельской области

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Еленой Архиповой совместно с Уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Еленой Молчановой осуществлены выезды в воспитательную колонию и созданное в данном учреждении помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, а также в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В ходе выездов осмотрены здания, спальные, бытовые и другие помещения, выяснены условия содержания несовершеннолетних, их питания, оказания медицинской помощи и предоставления образовательных услуг, а также их соответствие требованиям федерального законодательства.

По результатам выездов принято решение о внесении актов прокурорского реагирования.

 

11 ноябрь 11:46 | : Будни

