Прокуратура Поморья проверила детский лагерь на здоровье и патриотичность

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Тамарой Захаровой совместно с Уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Еленой Молчановой, Приморским межрайонным прокурором Артемом Обуховым посещен в деревне Черный Яр Приморского округа детский палаточный лагерь «Нам память досталась в наследство», организованный Региональной общественной организацией гражданско-патриотического воспитания «Архангельский региональный учебный поисковый центр».

Программа лагеря ориентирована на патриотическое воспитание подрастающего поколения и разделена на три тематические смены, посвященные детской роте Бессмертного полка России, Движению Первых и Поисковому движению России в Архангельской области.

В настоящее время проходит третья смена лагеря, в которую отдыхает 51 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет. Для несовершеннолетних организованы мастер-классы, развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

В ходе выезда осмотрена территория лагеря, выяснены условия проживания, питания и отдыха детей, оказания им медицинской помощи, а также их соответствие требованиям федерального законодательства.

Заместитель прокурора области и автономного округа и Уполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка пообщались с отдыхающими в лагере детьми по вопросам соблюдения их прав.

Посетив поисковый палаточный лагерь, Тамара Захарова и Елена Молчанова отметили важность таких инициатив для патриотического воспитания подрастающего поколения.

По поручению прокурора области и автономного округа надзорное сопровождение объектов отдыха детей организовано на протяжении всего периода оздоровительной кампании.



