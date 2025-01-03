Архангельский прокурор Никита Рязанов познал жизнь в местах заключения

Архангельским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Никитой Рязановым проведены проверки соблюдения требований законодательства в ФКУ «Колония-поселение № 3» УФСИН России по Архангельской области совместно с представителем аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области Виктором Гаревских и в ФКУ «Архангельская воспитательная колония» УФСИН России по Архангельской области совместно с уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Еленой Молчановой.

В ходе проверок произведены обходы производственных объектов, отрядов данных исправительных учреждений, осмотрены помещения столовой, штрафного изолятора, комнат краткосрочных и длительных свиданий, посещены банно-прачечный комплекс и функционирующие на территории учреждений медицинские части.

Организованы личные приемы осужденных, на которых обратилось 11 человек, на интересующие вопросы даны исчерпывающие разъяснения требований уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.

Администрациями колонии-поселения и воспитательной колонии принимаются меры по соблюдению прав, отбывающих лишение свободы лиц, однако в ходе проверки выявлены нарушения в сферах обеспечения режима и материально-бытовых условий.

По фактам указанных недостатков прокурором начальникам колонии-поселения и воспитательной колонии внесены представления об устранении нарушений закона.



