Тильман объяснил архангелогородцам, стоит ли переживать из-за взыскания

«Дисциплинарное взыскание — не приговор: как обжаловать незаконное наказание и защитить свои трудовые права»

Введение: Дисциплинарное взыскание — серьёзный инструмент воздействия работодателя на сотрудника. Однако на практике нередки случаи его необоснованного применения: нарушение процедуры оформления, отсутствие доказательств проступка, пропуск сроков наложения взыскания. Какие шаги должен предпринять работник, чтобы обжаловать несправедливое наказание, и какие гарантии предоставляет трудовое законодательство? На эти вопросы отвечает заместитель руководителя Государственной инспекции труда Илья Тильман.

Вопрос 1: Какие нарушения при наложении дисциплинарного взыскания дают работнику основание для обжалования?

Илья Тильман: Оснований для обжалования несколько, и все они прямо предусмотрены Трудовым кодексом. Во-первых, это нарушение сроков применения взыскания: работодатель обязан применить взыскание не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения (ст. 193 ТК РФ). Во-вторых — отсутствие письменного объяснения работника. До наложения взыскания работодатель обязан затребовать объяснение, непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания, а при отказе работника составить соответствующий акт. Взыскание должно оформляться в письменной форме приказом, в котором указывается суть проступка, должность работника, дата нарушения и основания для приказа. Без этого приказ о взыскании незаконен. В-третьих — несоответствие тяжести взыскания характеру проступка. Например, увольнение за однократное негрубое нарушение, например, опоздание на 15 минут, при отсутствии действующих взысканий является незаконным, так как работодатель обязан учитывать тяжесть проступка и предшествующее поведение работника И, наконец, отсутствие доказательств самого проступка: если работодатель ссылается на нарушение, но не предоставляет документальных подтверждений — это тоже повод для отмены взыскания.

Вопрос 2: Каков порядок и сроки обжалования дисциплинарного взыскания?

Илья Тильман: Работник вправе выбрать несколько путей. Во-первых — внутреннее обжалование: направить письменную претензию работодателю или вышестоящему должностному лицу. Закон не устанавливает строгого срока для этого шага, но рекомендуется действовать в разумные сроки — сразу после получения копии приказа. Во-вторых — обратиться в комиссию по трудовым спорам (если она создана в организации). Срок обращения — три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 386 ТК РФ). В-третьих — подать иск в суд. Общий срок — три месяца со дня, когда работник узнал о нарушении (ч. 1 ст. 392 ТК РФ). Однако важно помнить: если вы хотите обжаловать увольнение, срок для обращения в суд сокращен до одного месяца. Важно: течение срока начинается не с даты приказа, а с момента, когда работник фактически ознакомился с ним под роспись. Если работодатель уклоняется от вручения копии — это уже нарушение, и срок начинает течь с момента, когда работник мог узнать о взыскании при должной осмотрительности.

Вопрос 3: Что делать, если срок обжалования пропущен? Можно ли его восстановить?

Илья Тильман: Да, пропущенный срок может быть восстановлен — и это важная гарантия для работника. Суд или комиссия по трудовым спорам вправе восстановить срок, если причины пропуска признаны уважительными. К таким причинам относятся: болезнь работника, нахождение в командировке, уход за тяжелобольным родственником, чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия). Достаточно подать ходатайство о восстановлении срока с приложением подтверждающих документов — например, больничного листа или справки из лечебного учреждения. Судебная практика, в том числе позиция Пленума Верховного Суда РФ (п. 5 Постановления от 17.03.2004 № 2), подтверждает: формальный подход к срокам недопустим, если работник действовал добросовестно.

Вопрос 4: Какие практические шаги должен предпринять работник для успешного обжалования?

Илья Тильман: Действуйте системно.

Во-первых, сохраните все документы: копию приказа о взыскании (если не получили — зафиксируйте факт отказа работодателя в письменной форме), копию докладной записки или акта о нарушении, своё письменное объяснение (или акт об отказе от его дачи), трудовой договор, должностную инструкцию.

Во-вторых, направьте работодателю претензию с требованием отменить взыскание, указав конкретные нарушения процедуры. Вручите под подпись или отправьте заказным письмом с уведомлением — это создаст доказательственную базу.

В-третьих, Дайте работодателю разумный срок (например, 7-10 рабочих дней) на рассмотрение претензии. При отсутствии ответа или при отказе — обращайтесь в Государственную инспекцию труда через портал «Онлайнинспекция.рф» или лично.

И помните: даже если взыскание не отменено, по истечении одного года со дня применения оно автоматически утрачивает силу (ст. 194 ТК РФ), если за этот период не последовало нового взыскания. Однако сам факт того, что взыскание когда-то существовало, может учитываться при оценке лояльности сотрудника. Поэтому если вы уверены в своей правоте, лучше добиться его официальной отмены, а не ждать истечения года.

За консультацией и помощью вы всегда можете обратиться в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931) 414-19-04. Дисциплинарное взыскание — это мера ответственности, но не повод для бездействия. Закон на стороне того, кто знает свои права и готов их отстаивать.