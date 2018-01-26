С 1 сентября премированные работники защищены Законом

С 1 сентября 2025 г. вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, которые существенно ограничили возможности работодателей по снижению премий сотрудникам. Федеральный закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ вносит изменения в статью 135 ТК РФ, устанавливая жёсткие правила депремирования. Это нововведение касается всех работников без исключения, независимо от отрасли или графика работы.

Согласно новым правилам, работодатель больше не сможет произвольно уменьшать премии за дисциплинарные проступки, совершённые в прошлом. Теперь снизить премию можно только за тот конкретный месяц, в котором было зафиксировано нарушение и вынесено дисциплинарное взыскание. Это исключает ситуацию, когда взыскание, полученное несколько месяцев назад, могло стать причиной лишения премии в текущем периоде.

При этом итоговая заработная плата сотрудника за месяц, включая премиальную часть, не может быть уменьшена более чем на 20% из-за дисциплинарного взыскания. Данная мера направлена на защиту доходов работников и недопущение их необоснованного снижения под предлогом лишения премии.

Тильман Илья, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Система премирования становится более прозрачной, понятной и справедливой для сотрудников. Работодателям необходимо пересмотреть свои локальные акты и положения о премировании и привести их в соответствие с новыми требованиями законодательства».