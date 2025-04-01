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В Архангельске за отчисленного из частной школы хулигана вступилась прокуратура

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка в связи с незаконным отчислением учащегося, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, из образовательной организации.

Установлено, что администрацией АНОО «Школа современного образования» родителям неоднократно направлялись уведомления о расторжении договора на обучение сына в связи с ненадлежащим его поведением. Впоследствии в отношении учащегося применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за нарушение внутреннего распорядка в образовательной организации и с января 2025 года он не допущен к занятиям.

В соответствии со статьями 43, 61 Федерального закона от 29.12.2012              № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Таким образом, поскольку ребенок не достиг пятнадцатилетнего возраста, действия образовательной организации по его отчислению являлись незаконными.

Прокуратурой г. Архангельска руководителю образовательной организации внесено представление, которое удовлетворено. По результатам его рассмотрения примененное в отношении несовершеннолетнего дисциплинарное взыскание в виде выговора отменено, образовательной организацией приняты меры по недопущению нарушений впредь.

Также по постановлению прокурора города решением мирового судьи судебного участка № 1 Ломоносовского судебного района г. Архангельска от 04.04.2025 директор школы привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Решение суда в законную силу не вступило.

25 апрель 12:46 | : Скандалы

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