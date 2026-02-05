Воспитанники колонии для несовершеннолетних в Талагах считают спорт нормой жизни

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) будет реализован проект «Выходи играть», поддержанный фондом президентских грантов.

Это уже вторая инициатива, в рамках которой воспитанников приобщают к здоровому образу жизни через игру в регби. Первый опыт был в 2024 году. Тогда в колонии был реализован проект «Регби за забором», который показал увлеченность подростков этим видом спорта. Идейным вдохновителем и организатором всех начинаний выступил президент Федерации регби Архангельской области Андрей Барышников. Успех архангельской инициативы вдохновил другие регионы. По примеру Поморья аналогичный проект запущен в Брянской воспитательной колонии в прошлом году. В этот раз он также стал инициатором нужного и важного дела.

Основная цель всех проектов - это вовлечение в спорт подростков, находящихся в воспитательной колонии и трудной жизненной ситуации, и таким способом дать им возможность изменить свою жизнь. В новом Андрей Барышников не только делает акцент на регби, но и будет показывать традиционную русскую игру «кила», это особенно важно сегодня, поскольку в Поморье дан старт Году русской культуры.

В настоящее время в Архангельской воспитательной колонии уже на постоянной основе проводятся тренировки и занятия с ребятами. На смену освобождающимся приходят новые, которые также с большим интересом занимаются. Среди воспитанников уже создан регбийный клуб «Талаги», который выступает на различных городских соревнованиях.

В рамках проекта «Выходи играть» будут проводиться регулярные тренировки в стенах режимного учреждения. Но самым ярким моментом станет организация мастер-классов от профессиональных игроков. Кульминацией проекта будет межрегиональный открытый турнир по регби «Выходи играть», который пройдёт за пределами колонии.

- За время участия в первом проекте я увидел, что ребята меняются, становятся более дисциплинированными, уверенными в себе, – отмечает Андрей Барышников. – Некоторых мы взяли под сопровождение, дали контакты спортивных клубов в их регионе, где после освобождения они стали играть в регби. Подростки ощущают поддержку, которая позволяет им увидеть возможность начать новую жизнь. Поэтому мы и решили продолжить это дело, ведь второй шанс начинается с первой попытки.

Данная инициатива имеет региональный масштаб с основной территорией реализации в Архангельской области, но охватит представителей целевой группы из восьми субъектов Российской Федерации.

Отметим, что проект реализует задачи национальных приоритетов «Семья, здоровье, спорт» и федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», снижая риск рецидива и формируя устойчивую мотивацию к законопослушной жизни.



