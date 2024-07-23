В школе при воспитательной колонии в Талагах тоже прозвучит первый звонок

На следующей неделе в средней общеобразовательной школе при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прозвенит первый школьный звонок.

Уже 60 лет на территории режимного учреждения функционирует школа. За это время в ней получили основное общее и среднее общее образования не одна сотня ребят. В новом учебном году за парты сядут порядка 60 подростков, отбывающих наказание. В День знаний, как и во всех городских школах, здесь пройдет традиционная праздничная линейка, на которой учителя и приглашенные гости пожелают ребятам успешной учебы. Обучаться они будут в шестом, седьмом, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом классах.

Как и во всех школах страны, в воспитательной колонии с 1 сентября в школьном расписании произойдут изменения, связанные с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Вместо ОБЖ будет введен предмет «Основы безопасности и защита Родины». Новации коснутся и технологии. Также появится внеурочный курс «Семьеведение», который сформирует у подростков АВК приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками. На сегодняшний день школа в колонии уже готова к предстоящему учебному году. Закуплены новые учебники, канцелярские принадлежности и спортинвентарь для уроков физкультуры.

Всего же в колониях области начнут обучение по курсу школьной программы свыше 300 осужденных.