Архангельское регби для осужденных оценили на федеральном уровне

В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". В номинации "Точка старта" выиграл проект, который реализуется в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ).



Конкурс проходит при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В финал четвертого сезона вышло 35 проектов из 19 регионов России. В номинации "Точка старта" было 1346 претендентов. "Регби за забором" стал лучшим среди всех представленных.



Идейным вдохновителем и инициатором этого проекта выступает президент Федерации регби Архангельской области Андрей Барышников, который работает спасателем Центра гражданской защиты. Он при активном содействии сотрудников АВК написал проект "Регби за забором", основная цель которого через вовлечение в спорт дать возможность изменить свою жизнь подросткам, преступившим закон.



А начиналось все с простых мастер-классов и несложных занятий с воспитанниками в 2017 году. Представители федерации региона приезжали по воскресеньям в учреждение. Подростки быстро увлеклись этим видом спорта и уже через месяц были сформированы первые две команды. Тренера знакомили ребят с ключевыми тактико-техническими действиями, различными приемами и упражнениями, а также с правилами игры "регби-снежное" и "регби-пляжное". Следующим этапом стало участие в Первом открытом чемпионате Архангельской области по регби-пляжное.



В настоящее время в Архангельской воспитательной колонии уже на постоянной основе проводятся тренировки и занятия с ребятами. На смену освобождающимся приходят новые, которые также с большим интересом занимаются. Сегодня среди воспитанников уже создан регбийный клуб "Талаги ", который выступает на различных городских соревнованиях.



Руководитель проекта Андрей Барышников отмечает, что идея участвовать в конкурсе пришла давно.



- Очень здорово осознавать, что то дело, которое мы делаем получило признание на всероссийском уровне. Вот уже несколько лет мы через регби показываем молодым ребятам, что оступившись однажды, можно изменить свою жизнь и двигаться дальше. Ребята играют в турнирах под эгидой Федерации регби Архангельской области, завоевывают награды, потом отправляются домой, и начинают новую жизнь, - подчеркнул он.



