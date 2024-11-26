Митрополит Корнилий и депутат Спиридонов поговорили за церковную жизнь

Встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с депутатом Государственной думы Александром Спиридоновым состоялась 10 января.

Архипастырь и Александр Юрьевич взаимно поздравили друг друга с праздником Рождества Христова и наступившим Новым годом и обсудили ряд рабочих вопросов, связанных с развитием церковной жизни на Русском Севере.

Митрополит Корнилий поблагодарил Александра Юрьевича за многостороннюю поддержку, которую он оказывает Архангельской епархии, и за деятельное участие в делах милосердия и благотворительности. Глава митрополии пожелал собеседнику помощи Божией в дальнейшем служении Отечеству и народу Божию.

Александр Спиридонов выразил признательность владыке митрополиту за тёплые слова поздравления и молитвенную поддержку.

Стороны заверили в готовности продолжать соработничество на благо жителей Архангельской области.



