Митрополит Корнилий встретился с главой Приморского округа Валентиной Рудкиной

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 июня встретился с главой Приморского муниципального округа Архангельской области Валентиной Рудкиной.

Архипастырь обсудил с Валентиной Алексеевной ряд вопросов, касающихся развития церковной жизни в Приморском округе.

Владыка поблагодарил главу округа за искреннюю заботу не только о материальном, но и духовном благополучии людей.

Валентина Алексеевна выразила митрополиту Корнилию признательность за его самоотверженное служение и заверила в готовности к дальнейшему соработничеству.