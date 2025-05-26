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Митрополит Корнилий встретился с главой Приморского округа Валентиной Рудкиной

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 июня встретился с главой Приморского муниципального округа Архангельской области Валентиной Рудкиной.

 Архипастырь обсудил с Валентиной Алексеевной ряд вопросов, касающихся развития церковной жизни в Приморском округе.

 Владыка поблагодарил главу округа за искреннюю заботу не только о материальном, но и духовном благополучии людей.

 Валентина Алексеевна выразила митрополиту Корнилию признательность за его самоотверженное служение и заверила в готовности к дальнейшему соработничеству.

19 июнь 09:41 | : Политика / Верую

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