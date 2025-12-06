Митрополит Корнилий совершил литургию в храме на "Севмаше"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 декабря, в праздник святителя и чудотворца Николая, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая на территории оборонного завода «Севмаш» в Северодвинске.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, за Божественной литургией слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос вышел на Свое великое земное служение, и множество народа теснило Божественного Спасителя. Одни приходили для того чтобы услышать живое слово Христа, другие шли для того чтобы увидеть Его, третьи желали получить исцеление от многоразличных недугов душевных и телесных. Словом, река скорби текла к ногам Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь стал на месте равнем, как повествует сегодня святой апостол и евангелист Лука, и изрек заповеди блаженства. Откликнулось ли человечество на призыв нашего Спасителя? Откликнулось в лице первых святых апостолов, а затем мучеников, великомучеников, святителей, преподобных и праведных. В числе этих святых угодников Божиих и стал ныне чествуемый Церковью святитель и чудотворец Николай. Родился он от благочестивых родителей Феофана и Нонны и с раннего детства возлюбил Христа Спасителя, и Господь полюбил его. Он был племянником епископа и путешествуя во Святую землю, поклоняясь святым местам святого града Иерусалима, он попал в страшную бурю. Но уже тогда он мог по своей молитве ко Господу совершать чудеса. По его молитве прекратилась буря, а матрос, который упал с мачты и погиб, был воскрешен святителем Николаем. Много чудес при своей земной жизни совершил святитель тайно, но когда он отошел от земного жития к небесному, он совершил «неисчерпаемое чудес море», как мы поем в акафисте святителя. Мы с вами знаем, как он спас утопающего в морских волнах патриарха Константинопольского. И в наше время святитель Николай подает всем верующим во Христа по молитве ко Господу великие чудеса.

Один из насельников Псково-Печерской обители рассказывал о том, что некий военный моряк командовал торпедным катером на Тихом океане. Прогнозы погоды не предвещали беды, однако вскоре на горизонте появилась туча, которая стремительно стала расти. Подул резкий ветер, который стал перерастать в шквал, начался шторм. Огромные волны захлестывали катер, его бросало из стороны в сторону. Капитан стал переживать за катер и команду, страх смерти приблизился к его сердцу. Он вспомнил слова своей матери: «Молись Богу. Он везде спасает». И слова деда, старого моряка: «Кто на морях не бывал, тот Богу не маливался». В храм капитан не ходил и не знал, как молиться. Но в душе воскликнул: «Господи, спаси! Господи, помилуй!» И произошло чудо. Он увидел идущего прямо по волнам пожилого священника с правильными чертами лица, небольшой бородой и ясным взглядом. Он благословил по-архиерейски двумя руками корабль, и ветер стих. Море улеглось, шторм кончился. Капитан перевел дух. Возвращаясь, он дал себе слово при первой же возможности пойти в храм и поставить свечку в благодарность за свое избавление и спасение экипажа.

На Дальнем Востоке почти все храмы в те годы были закрыты, однако вскоре капитана послали в командировку в Ленинград. Проезжая по одной из улиц, он увидел прекрасный пятиглавый собор, это был Никольский морской собор, храм морской славы, но капитан об этом не знал. Он вошел в храм, купил большую свечу и стал думать, куда же ее поставить. Вдруг он увидел икону с изображением благообразного старца в епископском одеянии и решил поставить пред этим образом свечу. Он подошел поближе, присмотрелся к иконе и обомлел. Лик святого точь-в-точь совпадал с чертами лица того удивительного старца, который тогда на Тихом океане остановил бурю. «Чей это образ», — спросил капитан у служительницы храма. «Святителя и чудотворца Николая, защитника по морю плавающих», — ответила она. С тех пор капитан уверовал в Господа и стал православным христианином. Мы с вами, возлюбленные, плаваем по волнам житейского моря, и кому как не нам нужен добрый кормчий! Поэтому мы сегодня собрались в этом святом храме для того чтобы прославить память святителя и чудотворца Николая, который имел строгий, на первый взгляд, вид, но имел доброе христианское сердце.

Сегодня мы с вами возносим угоднику Божию, святителю Николаю горячие молитвы и просим его, чтобы он у Престола Божия молился за Церковь нашу Православную, за Отечество Богохранимое и за весь народ наш, который любит и почитает святителя и чудотворца Николая. В сегодняшний день помолимся Господу нашему, чтобы Господь по молитвам святителя Николая сохранил всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником престольным поздравляю всех вас, дорогие мои!