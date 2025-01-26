Митрополит Корнилий совершил визит в Плесецкую епархию

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 января, в праздник святого праведного Иоанна Кронштадтского, совершил Божественную литургию в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Березник Виноградовского округа.

Главе митрополии сослужили епископ Плесецкий и Каргопольский Александр и клирики Архангельской и Плесецкой епархий. Песнопения исполнили певчие храма. На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

По окончании Божественной литургии митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ваше Преосвященство, дорогой владыка Александр, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с праздником памяти святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского.

Ныне за Божественной литургией мы с вами слышали евангельское повествование, в котором Господь наш Иисус Христос говорит замечательные слова о том, что не может град, который стоит на верху горы, укрыться от взоров, и никто не возжигает светильника, чтобы поставить его под спудом, но ставят его на свещнице для того, чтобы он светил для всех. Таким добрым светильником стал всероссийский пастырь, святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, возле которого отогревалась вся Россия.

Великий подвижник родился на Пинежской земле, в Суре, в благочестивой семье. От рождения он был слабым ребенком, и верующие родители поспешили его крестить, и после таинства Крещения он стал поправляться и входить в силу. Родители узрели в этом промысл Божий, ибо через церковное таинство Господь дал здравие и силы младенцу. Учение давалось отроку Иоанну трудно, но он имел твердую и крепкую веру в Бога с раннего детства, потому что он полюбил Христа, и Господь полюбил его. Он горячо молился, чтобы Господь помог ему уразуметь преподаваемые науки. Однажды во время горячей молитвы он почувствовал, как некая пелена спала с его очей и разума, и он стал разуметь то, о чем говорили ему преподаватели. Когда умер его отец, он, как любящий сын, хотел оставить учение и возвратиться домой для того, чтобы помогать матери, но она не благословила его возвращаться и велела продолжать учение. После того, как он блестяще окончил духовную семинарию, его перевели в духовную академию. Мы знаем, что учась в духовной академии, будущий великий святой никогда не оставлял молитву и праведную жизнь. По свидетельству самого отца Иоанна, однажды его собрат по академии сообщил, что потерял слух. Приближались экзамены, и будущий всероссийский пастырь предложил сокурснику ночью горячо молиться святителю и чудотворцу Николаю, затем пойти на Божественную литургию, после которой совершить молебное пение с акафистом угоднику Божию. Так и было сделано, они горячо молились святителю Николаю, возносили молитвы за Божественной литургией, и после молебного пения с акафистом к этому человеку возвратился слух. Это было одно из первых чудес по молитвам праведника Божия. Когда он был молодым священником, всегда пребывал неразрывно со своей паствой. И в радости, и в горе святой праведный Иоанн был добрым пастырем, и его двери никогда не были затворены от приходящих к нему, и сам он всегда был со своей паствой. Когда угодник Божий стяжал всемирную славу, ездил по большим городам и совершал богослужения в кафедральных соборах Харькова, Самары, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода и, как писали современники, которые были свидетелями служения отца Иоанна, ни один огромный собор не мог вместить всех молящихся, и на соборной площади собирались более шестидесяти тысяч людей, которые желали молиться вместе со всероссийским пастырем, получить от него благословение и услышать его живое слово проповеди. Много телеграмм с просьбами святых молитв приходило к нему и, по воспоминаниям современников, эти телеграммы вносили в алтарь во время богослужения, и отец Иоанн за всех молился Господу Богу. Но были и такие люди, которые хотели посмеяться над пастырем. Однажды трое молодых людей решили разоблачить знаменитого священника. Один из них притворился больным, а двое его друзей позвали отца Иоанна, чтобы он помолился о выздоровлении. Приехав к ним на квартиру, угодник Божий увидел притворщика и сказал: «Теперь я тебе не нужен, но скоро понадоблюсь». Он помолился и ушел. Мнимый больной начал вставать с кровати, но не мог этого сделать, ибо некая сила удерживала его. Друзья не поверили ему, но потом испугались и снова поехали к отцу Иоанну и стали со слезами каяться в своем проступке. Святой батюшка их утешил, сказал, что приятель их здоров, и отпустил с миром. Когда они вернулись, оказалось, что он действительно выздоровел. Друзья запомнили этот урок на всю жизнь и больше никогда не шутили с Господом Богом. Будем и мы, возлюбленные во Христе братья и сестры, молиться святому праведному Иоанну Кронштадтскому, чтобы он своим предстательством пред Господом Богом всегда молился о Церкви нашей, об Отечестве Российском и о всем народе Божием.

Добрый пастырь отец Иоанн всегда почитался православным народом, даже во время его земной жизни, как писал его современник Антон Павлович Чехов одному из своих друзей, что от Кронштадта до Сахалина наверное нет дома, в котором не было бы изображения Кронштадтского пастыря, и образ его пребывает рядом с красным углом. Уже при жизни люди почитали великого пастыря и просили его святых молитв, и после его отшествия в иной мир он не оставил свою многомиллионную паству. Множество чудес сотворил праведник Божий по своей вере и святой жизни о Господе Спасителе нашем. Пусть его жизненный подвиг укрепляет и утверждает всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!