Митрополит Корнилий совершает пастырский визит в поморскую глубинку

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 февраля, в канун праздника Собора Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, совершил вечерню всенощного бдения в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на подворье Артемиево-Веркольского монастыря в Карпогорах.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне Святая Христова Церковь прославляет память святителей Христовых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Сии угодники Божии суть столпы и утверждение истины, святители Божии, которые словом, верою и житием проповедовали Христово учение, и мы сегодня, совершая их память обращаем свой взор к тому событию, когда Господь наш Иисус Христос призвал Своих первых учеников и апостолов. Спаситель мира не пошел призвать апостолов в Иерусалимский храм или во дворец царя Ирода, где пребывали ученые люди, богословы. Спаситель пошел на Галилейское море, чтобы призвать простых рыбаков и сделать их апостолами, сказав: «Сотворю вы ловцами человеков». С проповедью о Христе Распятом и Воскресшем ученики и апостолы Господа нашего Иисуса Христа пошли ко всем племенам и ко всем народам. Благодаря их жизненному подвигу и их проповеди мы с вами знаем Христа и участвуем в таинствах церковных. Такими проповедниками стали святые первоверховные апостолы Петр и Павел, в честь которых освящен сей славный храм. Святой апостол Петр был родом из Вифсаиды, он был призван среди первых апостолов, которые оставили свои неводы, лодки и уловы и последовали по стопам Божественного Спасителя.

В Евангелии говорится, что первоверховный апостол Петр был в числе избранных апостолов, он был свидетелем великих таин Божиих и видел на Фаворе Преобразившегося Спасителя, видел, как в Гефсимании Господь молился даже до кровавого пота. Но было в его жизни печальное событие, когда он ввиду страшных обстоятельств отрекся от Господа, но затем каялся, плакал и молился, и по Своем Воскресении Господь явился апостолу Петру и трижды его вопрошал: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?», и трижды отвечал Ему святой апостол Петр: «Ей Господи, ты веси, яко люблю Тя». Святые отцы пишут о том, что в троекратном вопрошании Петра Господь снова восстановил его в апостольском служении. Он много проповедовал Священное Писание и привел ко Христу Спасителю многие народы. Мы знаем о его последней проповеди в Риме, когда император Нерон воздвиг страшное гонение, христиане упросили апостола Петра, чтобы он покинул Рим, дабы сохранить ему жизнь. Ночью он, выходя из Рима, встретил, как гласит Предание, Христа Спасителя. Он поклонился Ему и спросил, куда идет Господь. Спаситель ответил: «Иду в Рим, чтобы второй раз распяться». Апостол Петр понял, что пришло его время.

Он возвратился назад в Рим и был умерщвлен. Он считал, что недостоин быть распятым как Его Божественный Учитель, но должен быть распят вниз головою, о чем просил своих мучителей. Так и было сделано. Он предал свою пречистую душу в руце Господни и стал первоверховным апостолом. Святой первоверховный апостол Павел был родом из Тарса. Он был ученым мужем, но вначале был гонителем христиан. Святой апостол и еванелист Лука в книге Деяний апостольских говорит о первомученике архидиаконе Стефане. Некий юноша по имени Савл сторожил одежды тех, кто побивал камнями святого первомученика. Это и был будущий святой первоверховный апостол Павел. Савл однажды отправился в Дамаск для того, чтобы разыскивать христиан для их наказания, и по дороге ночью ему явился Господь. Он увидел Божественный свет, от которого ослеп, и услышал голос: «Савл! Что ты гонишь Меня?» Он спросил: «Кто Ты, Господи?» Господь сказал ему: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Савл в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать», и Господь ответил: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать».

Когда Савл пришел в Дамаск, нашел ученика Христова по имени Анания, принял от него Крещение и с принятием благодати Святого Духа у него отверзлись и физические, и духовные очи, он стал ревностным проповедником слова Христова учения. Как гражданин Римской империи он не был распят, но был усечен мечом в один день с апостолом Петром. Почему же мы сегодня строим в честь апостолов Христовых храмы Божии, прославляем их память? Потому что они понесли великие труды во благовестии Христовом. Их призвал Господь, и они пошли, невзирая ни на что, и понесли свет Его учения всем племенам и народам. Благодаря их самоотверженному подвигу мы сегодня имеем Церковь Христову, которая сияет паче всякого солнца. Добрыми проповедниками слова Божия стали и святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, которые восприняли на себя апостольское служение.

Мы с вами, возлюбленные во Христе, продолжаем труды апостолов Христовых. Мы также обязаны как христиане непрестанно проповедовать о Христе Иисусе, Господе нашем. Слово Христова учения мы должны нести всем домашним и близким, помогая всем, кто ищет дорогу к храму Божию, для того, чтобы сделаться ловцами человеков, как заповедовал Господь святым апостолам и пророчески им предсказывал. Пусть благословение святых первоверховных апостолов Петра и Павла помогает нам взирать на их жизненный подвиг, научает и помогает нам исполнять заповеди Божии во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!