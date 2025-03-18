Митрополит Корнилий совершил богослужение в деревенском храме

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 мая совершил вечерню в храме преподобного Илариона Псковоезерского в деревне Павлицево (Устьянский округ).

Архипастырю сослужили клирики Архангельской и Котласской епархий, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Христос Воскресе!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, в продолжающиеся дни празднования Пасхи Христовой, мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы вновь и вновь прославить Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа и совершить вечернее богослужение. Сегодня мы совершаем память святого великомученика Георгия Победоносца.

Сей великий угодник Божией своею жизнью засвидетельствовал верность Христу Спасителю и даже до последнего издыхания и до последней капли крови он был верен Правде Божией и Господу Богу. С именем святого связано неисчислимое множество чудесных событий и удивительных побед. Святой великомученик Георгий почитается как покровитель воинов, и к нему во все времена обращались наши благочестивые предки в молитвах о даровании побед на темными силами. В Российской империи орден Георгия Победоносца стал высшей военной наградой, которой удостаивались не только военачальники, но и люди любого звания. Ныне, когда наша страна отмечает восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне, мы помним, что эта война завершилась, когда праздновался день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не так важно, в какой час мы стали праздновать Победу, самое важное — в том, что эта Победа действительно прямо связана со святым Георгием Победоносцем.

«Разве это не является свидетельством того, Кто был вместе с нами в этой самой страшной схватке с фашизмом? Конечно, Господь помогал, — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Народ наш понес великие жертвы, но вышел из этой войны совершенно другим. И то, что в год Победы память святого великомученика Георгия Победоносца пришлась на день Светлого Христова Воскресения, было воспринято как особый знак и свидетельство о том, что Победа, на алтарь которой были принесены огромные жертвы, была достигнута героизмом народа нашего по Божиему промыслу и по Божиему благословению. Так и воспринимался День Победы большинством нашего народа в тот 1945-й год. Для нас всё то, что произошло в 1945-м году, было несомненным свидетельством милости Божией к нашему народу».

Сегодня мы просим и молим великого чудотворца Христова великомученика Георгия Победоносца о том, чтобы и в наши дни Господь преклонил Свою милость к нашему многострадальному народу и даровал нам избавление от неприятелей и врагов видимых и невидимых.

Совершая визит в южные пределы Архангельской области, мы сердечно благодарим Его Преосвященство епископа Котласского и Вельского Василия за возможность нам пребывать здесь и совершить богослужение в сем святом храме, разделив радость продолжающегося праздника Пасхи Христовой с духовенством и прихожанами, со всеми, кто несет здесь свое служение и созидает духовную жизнь. Пусть Воскресший Господь мира молитвами святого великомученика Георгия Победоносца дарует всем нам мир, укрепит в нелегком служении и подаст великую радость, о которой сказано, что никто и никогда не отнимет ее у нас, дабы мы всегда от чистого сердца прославляли Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и праздновали Пасху Христову и в сей жизни и в будущем веке. Аминь!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!