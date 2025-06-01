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Воскресная служба митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 27 июля, в неделю 7-ю по Пятидесятнице, памяти святых отцев шести Вселенских Соборов, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами за Божественной литургией слышали евангельское повествование о том, как за Господом нашим Иисусом Христом шли двое слепцов и кричали: «Помилуй нас, Иисусе, сыне Давидов!» Когда Господь наш Иисус Христос совершал Свое великое земное служение, Его всегда сопровождало множество народа. Кто-то приходил, чтобы увидеть Христа, иные желали слышать Его живое слово проповеди, некоторыми движело любопытство. Две тысячи лет назад не было средств массовой информации, все новости передавались людьми друг другу устно, и многие слышали, что в Палестине пребывает некий Божественный Чудотворец, Который может исцелять болящих и воскрешать усопших, может пятью хлебами накормить более пяти тысяч человек. Конечно, многие хотели увидеть Божественного Чудотворца. Были и те, кто приходили получить исцеление от многоразличных недугов душевных и телесных. Таковы были и две несчастных слепца, о которых сегодня мы слышим в Евангелии. Господь не совершал чудеса напоказ, и Ему не нужна была, как мы бы сказали сейчас, реклама, чтобы все увидели чудеса, совершаемые им на земле. На двух несчастных слепцов Господь обратил Свое внимание и на их слова: «Помилуй нас, Иисусе, сыне Давидов!» спросил их: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они сказали Ему: «Ей, Господи!» Обратим внимание на то, что слепцы обратились ко Господу, именуя Его Сыном Давидовым. Сын Давидов — это одно из имен Мессии, а значит, два слепца, которые не видели солнечного света, душою своею исповедовали Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа как Мессию, Сына Божия. Огромная толпа людей, имевших хорошее зрение, не видели, что перед ними Сын Божий, Христос, а двое незрячих провидели это своим духом! Их телесные очи закрыты, а душевные увидели Сына Божия! «Дние лет наших, в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет», — говорит о человеческой жизни псалмопевец Давид. По окончании земной жизни наши телесные очи сомкнутся, а очами духовными мы узрим невидимый мир.

Известен случай, когда слепой человек попал в больницу, ему стали делать операцию, и он впал в клиническую смерть, как констатировали врачи. Его душа вышла из тела, и он увидел не только себя, распростертым на хирургическом столе, он увидел даже цвет галстука у доктора, он пересчитал, сколько там было людей. А потом, когда пришел в себя, он рассказал, сколько там было комнат, и как были расположены предметы. Он был слепым, но когда душа покинула бренное тело, он увидел весь окружающий мир, и всё, что происходило вокруг него. Это говорит о том, что душа человеческая даже вне бренного тела всё вокруг видит, слышит и знает, что происходит.

Далее в Евангелии мы слышим о том, как Господь коснулся глаз двоих слепцов и сказал им: «По вере вашей да будет вам». Их глаза открылись, и они прозрели. Нам трудно представить, что такое слепота. Если на мгновение закрываем очи, становится страшно и непонятно, что можно дальше делать. Слепота — страшнейший недуг, который сопровождает человечество. Только Господь может исцелять от этой страшной болезни. Исцелив слепцов, Спаситель сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Еще не наступило на тот момент время, когда нужно прославить Господа, Дивного во святых Своих, Который творит великие чудеса и знамения на земле. А слепцы, как мы слышим в Евангелии, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Не бывает ли с нами так, как случилось с этими людьми? Мы христиане, а значит, увидели Христа духовными очами, уверовали в Него, получили Святое Крещение, и должны жить по заповедям Божиим. А как мы живем? К сожалению, не всегда мы бываем на высоте духовной жизни. Бывает, человек сегодня идет на Божественную литургию, а завтра по немощи или неразумию уподобляется язычникам вопреки заповедям Божиим. Так и исцеленные Господом слепцы — они получили наказ от Христа, и тут же его не выполнили. Они увидели Господа, уверовали в Него, исповедовали Его, получили от Него великую благодатную силу, отверзение духовных и физических очей, и тотчас они поступили не по слову Христа Спасителя. Да не случится с нами подобного! Будем всегда оставаться верны заветам Крещения и всегда просить и молить Господа, чтобы Он открыл нам духовные и физические очи, дабы всегда и во всем исповедовать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, как сегодня во втором евангельском повествовании в первосвященнической молитве Господа Богу Отцу мы слышим такие замечательные слова: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Эти слова должны всегда пребывать в сердце каждого православного христианина, мы должны знать и помнить, что только через Божественного Сына мы приходим к Богу Отцу и славим Святую Живоначальную Троицу, Бога любви и добра. Господь наш Иисус Христос Своею благодатию и человеколюбием да пребывает с нами до скончания века. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!

28 июль 09:10 | : Будни / Верую

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