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Митрополит Корнилий: "Русский народ издревле возлюбил чудотворца Николая"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая на острове Княжестрове в дельте Северной Двины.

    Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел квартет архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

    По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой, и с праздником перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.

    Христос Воскресе!

    Сегодня за богослужением мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос вышел на Свою проповедь и, как повествует святой апостол и евангелист Лука, множество народа теснило Божественного Учителя. Многие шли для того, чтобы услышать живое слово Христа Спасителя, другие хотели получить исцеление от многоразличных недугов душевных и телесных, словом, река человеческой скорби текла к ногам Божественного Спасителя. Однажды, как повествует евангелист, стал Господь на месте равне и изрек заповеди блаженства. Откликнулось ли человечество на призыв нашего Спасителя? Конечно, откликнулось. В числе святых апостолов, которые понесли проповедь о Распятом и Воскресшем Христе ко всем племенам и ко всем народам. Откликнулись мученики и великомученики, преподобные и праведные и прочие угодники Божии на призыв Господа и Спасителя нашего. В числе славных угодников Божиих и святитель и чудотворец Николай. Он родился от благочестивых родителей Феофана и Ноны, с раннего детства возлюбил Господа, и Господь возлюбил его. Всю свою жизнь он совершал служение, исполняя евангельские заповеди Христа Спасителя, и по блаженной кончине своей он не оставил своей паствы, и на протяжении многих веков народ православный с верой и любовью обращается за молитвенной помощью к святителю и чудотворцу Николаю, и всех он слышит, и всех он принимает с любовью, относит все наши чаяния ко Престолу Царя Славы.

    После своей кончины святитель Божий упокоился в Мирликийской стране, но агаряне стали завоевывать древнюю Византию, и святитель не захотел пребывать в агарянском царстве. Он явился некому священнику в городе Бар и благословил его, чтобы по воле Божией его многоцелебные мощи были перенесены из Мир Ликийских в италийский город Бар. Купцы с духовенством отправились в Миры Ликийские на корабле и перевезли святые мощи в город Бар, где и поныне они пребывают. Мощи святителя Николая имеют особую чудотворную силу, они источают миро, и раз в год из раки святителя Николая достают сосуд с многоцелебным миром, которое раздают всем тем, кто с верою и любовию приходит на поклонение ко святителю Николаю.

    Мы с вами знаем о том, что наш русский народ издревле возлюбил угодника Божия, и многие люди, даже не зная, где он нес свое служение, искренне считают его русским святым. Множество храмов и обителей на Святой Руси посвящены в честь святителя и чудотворца Николая. «Неисчерпаемое чудес море», - такие слова мы читаем в акафисте святителю и чудотворцу Николаю. Как нельзя пересчитать песок морской, как нельзя исчислить все звезды небесные, так нельзя перечислить все чудеса, которые совершил святитель и чудотворец Николай. Он помогает всем, кто просит его о помощи.

    Во время Великой Отечественной войны отец семейства ушел на фронт воевать, его супруга осталась одна с троими малолетними детьми и вскоре умерла от голода и холода. Малые дети в великом горе не знали, что дальше делать, они стали искать Псалтырь, чтобы читать по усопшей, но не нашли сию книгу, а нашли акафист святителю и чудотворцу Николаю. Они стали со слезами читать акафист Николаю Угоднику, и когда дошли до слов «радуйся, мертвецев оживление», их мать ожила, открыла глаза, села и стала с ними говорить. Вот, какое великое чудо совершил святитель и чудотворец Николай. В трудные времена, когда процветало безбожие, многие священнослужители и миряне находились в тюрьмах и лагерях, и однажды священник призвал верующих людей, чтобы за три дня до памяти святителя Николая наложить на себя строгий пост и усердно молиться угоднику Божию. Это было в начале пятидесятых годов. Сорок человек откликнулись на призыв священника, но пронесли строгий пост и искреннюю молитву угоднику Божию всего 26 человек. В день памяти святителя Николая они приобщились Святых Христовых Таин и на следующий день после праздника святителя Николая пришло освобождение именно этим людям, которые постились и усердно молились святителю и чудотворцу Николаю.

    Угодник Божий помогает и иноверцам, которые обращаются к нему с просьбой о помощи. Некий человек в Узбекистане шел в свое село, и по дороге его окружили волки, он понял, что гибель неминуема, встал на колени и взмолился святителю и чудотворцу Николаю. Подул страшный ветер, волки от страха и ужаса убежали от него, и когда он опомнился и встал с колен, ему явился святитель Николай и сказал: «Найдешь меня в русском православном храме». На следующий день он поехал в город Ташкент, зашел в православный храм и на иконе узнал того, кто спас его от смерти.

    Возлюбленные во Христе братья и сестры, будем в сегодняшний день и всегда с верой и любовью прибегать к молитвенной помощи святителя и чудотворца Николая. Пусть его жизненный подвиг утверждает и укрепляет всех нас в делании всех добродетелей Христовых. Пусть его молитвенная помощь и теплое предстательство у Престола Божия хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

    Христос Воскресе! 

23 май 09:10 | : Будни / Верую

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