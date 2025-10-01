Вверх
Большинство архангелогородцев увольняются с работы сюрпризом для нвчвльства

Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 59% жителей Архангельска считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 5% респондентов полагают, что такое поведение некорректно.

Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, значительно больше, чем женщин. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя.

Молодежь до 35 лет реже тех, кто старше, поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя (52% против 64% среди опрошенных в возрасте 45+).

Больше всего же тех, кто считает корректным не афишировать поиск новой работы, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей (72%).

Только среди тех, у кого среднее профессиональное образование, количество считающих, что наниматель должен быть предупрежден о желании сотрудника сменить работу, превышает число уверенных в обратном: 49 и 42% соответственно. Судя по комментариям, самыми распространенными причинами такого поведения является желание, чтобы работодатель повысил зарплату и улучшил условия, стремясь удержать от увольнения, и порядочность наиболее дефицитных категорий персонала (рабочих и разнорабочих, линейного персонала в ритейле, водителей): в условиях кадрового голода на рынке труда массовых профессий люди хотят, чтобы работодатель имел больше времени найти им замену, чем стандартные 2 недели по ТК РФ.

33% работодателей хотят, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места.

(фото с https://bestpodarki.ru
 

22 ноябрь 08:54

