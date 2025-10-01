Вверх
Половина архангелогородцев рассчитывает на 13-ю зарплату

48% работающих жителей Архангельска ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Нет надежд по получение годового бонуса у 43% респондентов.

Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (53%), чем среди женщин (43%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 58%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 54%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 37%.

Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывают 52%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 41%.

Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 65%.

Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (21% опрошенных). 15% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 13% — пустят финансы на нужды семьи, по 9% — на текущие расходы или ремонт. 7% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 7% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 5% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

21 ноябрь 08:00 | : Будни

