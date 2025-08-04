Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев голосуют за 4-дневку

Сегодня 54% жителей Архангельска являются сторонниками сокращенной недели. Только 27% респондентов высказались против.

Женщины мечтают о 4-дневке чаще мужчин. Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (62% против 42% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 65% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 47% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

Планы горожан на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (31%), на втором — отдых (24%), на третьем — подработка (14%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (88%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант. 

 

25 август 09:30 | : Будни

Главные новости


С чувством прекрасного. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Мария Харченко: "У меня добрый взгляд для друзей, но есть и другой"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (289)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20