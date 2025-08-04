Большинство архангелогородцев голосуют за 4-дневку

Сегодня 54% жителей Архангельска являются сторонниками сокращенной недели. Только 27% респондентов высказались против.

Женщины мечтают о 4-дневке чаще мужчин. Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (62% против 42% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 65% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 47% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.



Планы горожан на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (31%), на втором — отдых (24%), на третьем — подработка (14%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.



Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (88%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант.