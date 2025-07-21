Вверх
Архангелогородцы не считают айтишников королями

По данным исследования, проведённого аналитиками hh.ru, жители СЗФО, в том числе Архангельской области, демонстрируют особое распределение взглядов на престиж профессий. Если в целом по России лидируют ИТ-специалисты (51%), то в Архангельской области их поддержка заметно ниже — 39%. На первый план здесь выходят научная и инженерная сферы.  

Учёные и исследователи набирают 45%, а инженеры с высшим образованием — 41%. Эти показатели значительно выше среднероссийских (38% и 37% соответственно), что подчёркивает высокий социальный статус интеллектуального труда в регионе. Четвёртую позицию занимают врачи (33%), замыкают пятёрку творческие профессии и рабочие профессии (по 16%). При этом доля признания рабочих кадров здесь выше, чем в среднем по стране (12%). Офисные сотрудники традиционно остаются внизу рейтинга престижа (8%). Таким образом, Архангельская область выделяется в общероссийском контексте акцентом на науку и инженерию, что отражает традиции и запрос региона на развитие высокотехнологичных направлений.

Рабочие профессии: скромные позиции в рейтинге

Как и в России в целом, рабочие профессии не входят в число наиболее престижных по мнению жителей Архангельской области. Наиболее уважаемыми среди них считаются сервисный инженер или инженер-механик (36%), а также электромонтажник и геодезист (по 22%). В то же время такие специальности, как упаковщик, разнорабочий, официант, автомойщик, кассир, кладовщик и грузчик, остаются на периферии общественного признания. Это подтверждает общую тенденцию: интеллектуальный и творческий труд ценится выше физического.

Гендерный разрез: мужчины и женщины видят престиж по-разному

Взгляды мужчин и женщин Архангельской области на престиж профессий заметно различаются. Женщины чаще называют престижными профессии ИТ-сферы (57% против 47% у мужчин) и творческие направления (17% против 12%). Мужчины, в свою очередь, выше оценивают инженеров (39% против 34% у женщин) и квалифицированных рабочих (13% против 9%).

Отраслевая специфика: каждый ценит своё

Представления о престиже напрямую связаны с профессиональной сферой респондентов. Среди работников ИТ закономерно лидируют специалисты своей отрасли (67%). В сфере науки и образования высоко ценят учёных (39%) и ИТ-специалистов (58%). А в искусстве и массмедиа, помимо творческих профессий (35%), значимыми также называют учёных (38%) и ИТ-специалистов (48%).

Уникальность Архангельской области в общероссийском контексте

Регион выделяется в общероссийском контексте высоким уровнем признания научных и инженерных профессий. Учёных и исследователей здесь считают престижными 45% опрошенных — показатель соизмеримый с уровнем Санкт-Петербурга (46%), который является максимальным по стране. Инженеры с высшим образованием также получают высокую оценку — 41%, что выше среднероссийского уровня (37%).

В то же время престиж ИТ-специалистов оказался самым низким — 39%, тогда как в регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского ФО этот показатель достигает максимальных 58%. В сравнении с другими регионами в Архангельской области достаточно высоко ценятся врачи (33%). Таким образом, Архангельская область формирует образ территории, где приоритет отдан науке и инженерии, при этом сохраняется значимая роль медицинских профессий. Это подчёркивает историческое значение региона как одного из центров знаний и технологий.

