Архангельская область пробила дно в конкуренции за рабочие места

Эксперты hh.ru узнали, в каких сфера и специалистам каких профессий сейчас проще всего найти работу в Архангельской области.

Уровень конкуренции (hh.индекс) показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти. В начале весны этого года в Архангельской области уровень конкуренции за рабочие места составляет не более 3 резюме на одну вакансию. То есть в среднем в северном регионе за одно рабочее место борются три кандидата. При этом еще пару лет назад в это же весеннее время уровень конкуренции был выше: более 5 человек на место. Хотя уже тогда начала прослеживаться тенденция к дефициту кадров.

Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже 4 пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. За первые несколько недель марта hh.индекс в целом по стране провалился до 3,2 пункта — подобного не случалось за всю историю наблюдений. При этом важно понимать: обозначенный показатель — «средняя температура по больнице», то есть он отражает ситуацию в стране в целом. Если углубиться в отдельные регионы, отрасли и сферы, конкуренция за людей может быть ещё сильнее.

Что важно отметить: данные hh.ru напрямую коррелируют с теми цифрами, что обнародовал Росстат. Уровень безработицы в России находится на минимально низком уровне — 3,2%, это антирекорд российского рынка труда.

Между тем если смотреть именно по Архангельской области в разрезе по конкретным профессиональным сферам аналитика показывает, что есть целый ряд отраслей, где конкуренция выше и ниже нормы, а значит кому-то найти работу сложнее всего, а кому-то, наоборот, проще из-за высокой востребованности у работодателей и малого числа кандидатов.

Конкуренция по сферам

В разрезе сфер самыми конкурентными, а значит насыщенными соискателям сейчас являются сфера масс-медиа (порядка 38 человек на место), а также сфера маркетинга. А вот проще всего найти работу из-за повального спроса работодателей в медицине, страховании и розничной торговле.

Топ самых высококонкурентных сфер Число резюме на вакансию Топ самых низкоконкурентных сфер Число резюме на вакансию Искусство, развлечения, массмедиа 38,01 Медицина, фармацевтика 0,77 Маркетинг, реклама, PR 20,18 Страхование 1,13 Высший и средний менеджмент 18,37 Розничная торговля 1,67 Безопасность 12,21 Автомобильный бизнес 1,79 Административный персонал 12,20 Продажи, обслуживание клиентов 2,36

Конкуренция по профессиям

В разрезе профессий лидерами по сложности поиска работы стали как творческие профессии (режиссер, журналист), так и специфичные (тестировщик, делопроизводитель). А вот получить приглашение на работу этой весной всего на 1-2 дня могут в Архангельской области врачи, оценщики, агрономы, финансовые аналитики и страховые агенты.

Топ самых высококонкурентных профессий Число резюме на вакансию Топ самых низкоконкурентных профессий Число резюме на вакансию Режиссер, сценарист 85 Врач 0,3 Тестировщик 80 Оценщик 0,5 Журналист, корреспондент 60 Агроном 0,6 Делопроизводитель, архивариус 52,4 Финансовый аналитик, инвестиционный аналитик 0,8 PR-менеджер 44 Страховой агент 0,9

Значения уровня конкуренции:

меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей

2.0–3.9 — дефицит соискателей

4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями

8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя

больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.

(картинка с https://mtdata.ru)