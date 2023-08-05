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Определен ТОП-3 профессий, где нужен высокий интеллект

В топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ — наука, медицина и дипломатическая служба.

Каждый седьмой россиянин считает, что высокий уровень интеллекта нужен в профессиях научной сферы (15%). На втором месте — врачи (12% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.

 Высокий уровень интеллекта нужен прежде всего программистам, считают 8% россиян. По 7% голосов набрали такие профессии как инженер и учитель. 5% утверждают, что руководящие посты в любых сферах деятельности должны занимать специалисты с высоким IQ. По 2% респондентов считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.

 Каждый десятый респондент уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии, от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

 Среди других профессий, чьим представителям нужен высокий IQ, россияне называли космонавтов, летчиков, журналистов, музыкантов, аналитиков, судей, писателей и переводчиков.

 Мужчины чаще считают что высокий уровень интеллекта необходим инженерам и дипломатов, женщины — ученым, врачам и преподавателям.

(фото с https://dailymoscow.ru/

19 август 08:58 | : Будни

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