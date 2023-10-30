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В Поморье проще всего найти высокие заработки водителям, но сложнее - педагогам

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, какие профессии, по их мнению, в 2023 году могли дать самые высокие зарплаты, и, наоборот, представителям каких профессий приходится долго искать работу с достойным заработком. 

В ходе исследования респонденты могли ответить на вопрос о том, специалистам каких профессий проще всего найти работу в их городе. Выяснилось, что больше треть опрошенных в регионах СЗФО и в Архангельской области в частности (30%), считают, что водители и курьеры могут найти работу с высокой зарплатой без проблем. На второе место по успешному построению карьеры респонденты поставили продавцов (29%), а также врачей (29%). Еще 24% верят, то успешно найти высокооплачиваемую работу могут айтишники и менеджеры по продажам. Четверть (25%) опрошенных верят в большую зарплату у рабочих. 

 «Интересно, что сами представители ИТ-индустрии далеко не так оптимистичны, как остальные люди. Так, лишь треть из них (33%) в ходе опроса указали, что им проще всего построить карьеру с высокой зарплатой, чем остальным. 54% их коллег с этим мнением не согласны. В данном случае восприятие людей внутри профессии близко к истине. Это подтверждает, в частности, уровень конкуренции в ИТ-отрасли. Так, на данный момент в целом по стране на одну вакансию в этой сфере приходится 7,5 резюме. В разрезе конкретных ИТ-профессий ситуация еще сложнее. Например, на одну вакансию гейм-дизайнера приходится до 52 резюме, дата-сайентиста – 24, аналитика данных – 15, тестировщика - 11. Это достаточно высокие показатели, говорящие о сложности поиска работы. Для сравнения в сфере рабочего персонала уровень конкуренции кратно ниже – 1,9 резюме на вакансию и спрос у компаний намного выше. 

При этом кроме конкуренции нужно учитывать и предлагаемую зарплату. Так, если в 2021 году действительно доход ИТ-специалистов достаточно активно рос и мог достигать даже на джуниорских позициях показателей выше рынка, то в 2023 году ситуация другая. Сейчас предлагаемая зарплата в ИТ-сфере в целом по стране порядка 63 тыс. и сильной динамики не наблюдается как раньше. А в сфере рабочего персонала уже более 64 тыс. и продолжает расти, в строительстве – более 66 тыс., в области транспорта и доставки – почти 72 тыс. Таким образом, в сегментах рынка труда с высоким дефицитом кадров уровень зарплат повышается существенно быстрее», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.   

А вот с точки зрения сложности поиска работы с достойной зарплатой ситуация другая: треть (35%) опрошенных отметили, что сложнее всего найти высокую зарплату в Поморье педагогам и учителям. Близко к ним в рейтинге стоят вновь айтишники – 30% опрошенных считают, что высокий доход в ИТ-сфере не так просто найти. Также жители СЗФО не верят, что высокую зарплату можно получить имея рабочую или медицинскую специальность – об этом заявили 22% опрошенных.  

(фото с https://babyzzz.ru/parents/kids/29059.html 

13 декабрь 08:54 | : Экономика

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