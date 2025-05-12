В Поморье быстрее всего растут зарплаты у курьеров и сварщиков

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и составили рейтинг «офисных» и рабочих профессий, медианная предлагаемая зарплата для которых выросла сильнее всего с начала 2025 года.

Медианная зарплата, которую предлагают местные работодатели в начале этого лета, достигла 64,5 тыс. рублей. По сравнению с началом года доход, который предлагают архангельским работникам, вырос на 1,8 тыс. рублей. Таким образом, по уровню дохода Архангельская область в общероссийском рейтинге регионов занимает 46 место, ее опережают по уровню зарплат Удмуртия (65,1 тыс. рублей) и Рязанская область (65,9 тыс. рублей).

А вот по динамике дохода с начала года Архангельская область заняла менее выгодное 64 место среди российских регионов. Сильнее всего с начала года зарплаты выросли в Ингушетии (+13,9 тыс. рублей с начала года) – 1 место в рейтинге, Карачаево-Черкессии (+10,3 тыс.) – 2 место, и Кабардино-Балкарии (+9,8 тыс. рублей) – 3 место.

Между тем кроме регионального рейтинга также полезно понять, какие профессии «белых» воротничков или так называемых офисных работников или все же рабочих росли активнее всего за последние пять месяцев.

Аналитика hh.ru по Архангельской области показывает, что в топ профессий с самой активно растущей зарплатой вошли преимущественно рабочие профессии. Так, сильнее всего с начала года вырос доход в вакансиях для курьеров (+84 тыс. до 184 тыс. рублей). Также в топ наиболее активно растущих в зарплате профессий попали сварщики (+34,3 тыс. рублей до 154,3 тыс.), инженеры ПТО (+25 тыс. рублей до 135 тыс.), монтажники (+15 тыс. рублей до 100 тыс.) и повара/пекари (+10 тыс. рублей до 65 тыс.).

Наряду с перечисленными профессиями также динамично растёт зарплата у местных упаковщиков (+7,2 тыс. до 52,5 тыс. рублей), официантов (+4,5 тыс. до 54,5 тыс. рублей), бухгалтеров (+3,2 тыс. до 58,2 тыс. рублей). Кроме того, среди офисных специалистов выделяются бухгалтеры (+3,2 тыс. до 58,2 тыс. рублей), менеджеры по продажам (+2,7 тыс. до 72,7 тыс. рублей).