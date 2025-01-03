Губернатор Цыбульский посетил богослужение в кафедральном соборе Архангельска

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 5 января, в неделю 30-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

За Божественной литургией молился губернатор Архангельской области Александр Витальевич Цыбульский. После богослужения митрополит Корнилий ознакомил главу региона с выполненными работами по благоукрашению главного храма Архангельской митрополии.

По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Возлюбленные о Господе дорогие отцы, глубокоуважаемый Александр Витальевич, губернатор Архангельской области, братья и сестры!

Сегодня мы вступили в последнее подготовительное воскресенье пред праздником Рождества Христова, которое в церковном календаре именуется Неделей святых отец. За Божественной литургией мы слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Матфея, в котором излагается родословие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Многие ветхозаветные пророки предсказывали пришествие в мир Христа Спасителя. После грехопадения в раю нашим прародителям было обещано, что «семя Жены сотрет главу змия», то есть придет Избавитель всего мира. Люди ждали и надеялись, думали, что Сей Избавитель, возможно, будет из числе детей Адамовых. Но так не случилось, и в течение пяти с половиной тысяч лет человечество всё более удалялось от Бога и уподоблялось одинокому путнику, сбившемуся с пути среди темной ночи и не ведающему, куда же ему идти дальше. Какова же радость этому путнику, когда он узрит свет предвосхищающей солнце ранней звезды! Человечество ждало Пришествия в мир Христа Спасителя, Который должен был прийти от Девы. «Вземлется от земли живот Его. Род же Его кто исповесть?» — вопрошает о Мессии ветхозаветный пророк Исаия, и новозаветный евангелист Матфей отвечает ему ныне, излагая в начале Евангелия родословие Спасителя мира, а затем говоря такие слова: «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». Когда архангельский благовестник явился Деве Марии в Назарете, ибо Господь Бог избрал Ее для совершения тайны Боговоплощения, он впервые за пять с половиной тысяч лет обратился в лице Пречистой Девы ко всему человечеству с таким призывом: «Радуйся!» И радости этой не будет конца, ибо на землю пришел Мессия, Спаситель всего мира. Почему же святой апостол и евангелист Матфей начинает Евангелие такими словами: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова»? Потому что ветхозаветному патриарху Аврааму было Богом предсказано, что от него произойдет великий род, и как нельзя сосчитать звезды небесные, так нельзя будет перечесть народ, который произойдет от него и которому Бог веру вменил в праведность. От этого рода и должен произойти Христос Спаситель. Поэтому-то святой апостол и евангелист Матфей говорит, что Господь наш Иисус Христос есть Сына Давидов и Сын Авраамов. Почему же Сын Давидов? Царя Давида почитали как великого пророка, псалмопевца, основателя града Иерусалима, который стал столицей для всего верующего человечества. Одно из имен Мессии — Сын Давидов. Апостол Матфей много проповедовал о Сыне Божием среди иудеев, поэтому начинал свое Евангелие с родословия Христа Спасителя. Если бы он начал повествование с события Благовещения, то никто из иудеев не стал бы его слушать, а святой апостол и евангелист Матфей указывает на человеческий род, из которого по естеству пришел на землю Христос Спаситель. Господь соединил в Себе два естества и стал Богочеловеком, и мы сегодня, читая родословие Господа, воспоминаем разных людей, в том числе и тех, кто не был свят. Господь воплотился от Духа Святого и Приснодевы Марии, но не возгнушался грешных людей, которые присутствовали в Его роде. Спаситель пришел на землю не ради праведников, но ради спасения грешников, чтобы понести на Себе грехи всего мира. Иисус стал Христом, а Христос по-гречески означает Помазанник, этим словом назывались цари и первосвященники. По слову блаженного Феофилакта Болгарского, Господь называется Христом и как Царь, ибо Он воцарился против греха, и как Первосвященник, ибо Он Сам принес Себя в жертву за нас.

В сей день мы слышим в Евангелии, что Христос Спаситель родился от Приснодевы Марии. Почему же Господь избрал Богоотроковицу для тайны Боговоплощения? Потому что Она — Прекраснейшая из всех людей. Пять с половиной тысяч лет не приходил на землю Христос, потому что не находилось такой Богоотроковицы, которая смогла бы послужить тайне Воплощения Божия, Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. Она воспитывалась в Храме Божием, где дала Богу обет целомудрия. У Нее не было не только плохих поступков и дел, но даже ни единой нечистой мысли. В Сем Ковчеге Нового Завета и воплотился Христос Спаситель. Преблагословенная Дева Мария не сказала никаких лишних слов в ответ Архангелу Гавриилу, благовестившему Ей. Пречистая Дева рекла слова, которые должен носить в своем сердце каждый православный христианин: «Се раба Господня, да будет по глаголу твоему». С великим смирением и послушанием она восприняла слова архангельского благовестника, и за Ее смирение избрал Деву Марию Господь Бог для служения всему миру. Изучая Священное Писание в Иерусалимском храме, Она знала, что Спаситель мира должен родиться от Девы, и размышляла в Себе так: «Господи, Я недостойна быть той избранной Девой, но сподоби Меня быть хотя бы последней рабою у Той Госпожи». С таким смирением всю Свою жизнь Пречистая Дева обращалась ко Господу Богу.

В сей день, пребывая на пороге святого спасительного праздника Рождества Христова, размышляя о сегодняшнем евангельском чтении и родословии Христа Спасителя должны глубоко задуматься и взять в свое сердце то, что нам следует поучаться в смирении и послушании Господу Богу, иметь чистосердечное покаяние и раскаяние в своих согрешениях. Мы должны думать о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, Который пришел на землю ради нас и ради нашего спасения. Жившие до Христа люди жили ожиданием и верою в Грядущего Мессию, но не получили Обещанного, как говорит в своем послании святой первоверховный апостол Павел, а мы с вами живем в то время, когда получили Обещанного. Будем молиться Господу, чтобы Он простил нам все согрешения вольные и невольные, чтобы нам достойно и праведно в светлую ночь Рождества Христова вместе с пастухами и волхвами прийти и поклониться Новорожденному Христу Спасителю. Мы должны молиться о Церкви Православной, которой дал Господь благодать Святого Духа. Тот человек, который участвует в таинствах церковных, сподобится блаженной вечной жизни и войдет в царство, которое открыл для всего человечества Новый Адам, Господь наш Иисус Христос. Мы должны молиться и об Отечестве нашем Российском, о нашем Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, о главе нашего государства Владимире Владимировиче Путине, о нашем губернаторе Александре Витальевиче Цыбульском, трудами которого созидается наш кафедральный собор и благоукрашается северная земля. Мы должны молиться о всех наших ближних и домашних и, по слову Писания, «друг друга тяготы носить и тако исполнить закон Христов» во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!