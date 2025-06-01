Заключенных котласской колонии похвалили за посильную помощь СВО

Осуждённым исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) вручены благодарственные письма за активное участие в поддержке бойцов специальной военной операции.

Руководитель волонтерского движения «Вместе победим» Владимир Тишинский передал в ИК-4 благодарственные письма. Все они были вручены начальником учреждения Евгением Ширяевым осужденным, которые занимаются плетением маскировочных сетей. Их создают отбывающие наказание из материалов, предоставляемых активистами волонтерской организации, а затем передают в зону СВО.

Напомним, с начала лета осуждённые участвуют в изготовлением маскировочных сетей. Они незаменимы, если нужно скрыть объект на открытой местности либо среди растительности.