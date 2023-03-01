Они же как дети! В архангельских колониях проводятся "родительские дни"

В выходные дни в учреждениях УФСИН России по Архангельской области состоялись встречи осужденных с родственниками.

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) отбывающие наказание смогли увидеть своих родных. Для тех осужденных, кто не нарушает режим отбывания наказания, администрация ИК-4 организует дополнительные встречи с близкими. Вначале приехавшие смогли познакомиться с условиями отбывания наказания, посетили общежитие отряда, клуб, библиотеку и храм учреждения, а также пообщались с администрацией ИУ и получили ответы на волнующие их вопросы. Затем осужденные смогли побыть с родственниками в неформальной обстановке за чашечкой чая.

- Для осужденных это особенный день - к ним приезжают родные и близкие. Им важно знать, что дома их ждут, - прокомментировал начальник ОВРО ИК-4 УФСИН России по Архангельской области Александр Выдряков.

Долгожданный родительский день прошел в исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск). К положительно характеризующимся осужденным приехали их матери, братья и жены. Гости колонии смогли увидеть, как живут их близкие, где работают, с кем общаются. По окончании маленькой экскурсии по территории ИУ родственники смогли по-домашнему посидеть и побеседовать. Осужденные и их родные всегда с большим нетерпением ждут эти дополнительные встречи.