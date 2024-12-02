Осужденные Котласа передали посылочку на СВО

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) приняли участие в сборе помощи для бойцов специальной военной операции.

Сбором гуманитарной помощи занимается волонтерское движение ZOV_Котлас. Они собирают всё необходимое для земляков, находящихся на СВО. Отбывающие наказание в УФИЦ при ИК-4 решили присоединиться и своими силами собрали самые необходимые медикаменты, которые всегда востребованы на передовой.

При передаче гуманитарной помощи осужденные также поинтересовались, чем еще можно будет помогать нашим солдатам и договорились о дальнейшем сотрудничестве.