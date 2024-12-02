Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осужденные Котласа передали посылочку на СВО

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) приняли участие в сборе помощи для бойцов специальной военной операции.

Сбором гуманитарной помощи занимается волонтерское движение ZOV_Котлас. Они собирают всё необходимое для земляков, находящихся на СВО. Отбывающие наказание в УФИЦ при ИК-4 решили присоединиться и своими силами собрали самые необходимые  медикаменты, которые всегда востребованы на передовой. 

При передаче гуманитарной помощи осужденные также поинтересовались, чем еще можно будет помогать нашим солдатам и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

 

 

18 декабрь 11:16 | : Будни

Главные новости


Муха (или как не разодраться с соседями)
Архангельску требуется мост

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (240)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20