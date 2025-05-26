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В городе Мирном завершается благоустройство храма в новом госпитале

В храме святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в новом военном госпитале города Мирного завершили устройство иконостаса. Об этом сообщил помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин). 


 Новый госпиталь в Мирном — филиал центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны. 

 Иеромонах Антоний благодарит начальника филиала Александра Порватова и всех, кто помогает обустраивать храм. 

 «Созидаем домовую церковь всем миром, — рассказал отец Антоний. — Участвуют работники и руководство учреждения, военные, ветераны, жители Архангельской области и москвичи. Кто-то помогает деньгами, кто-то своим трудом и, конечно, все поддерживают молитвой. Особой благодарности заслуживают Алексей Борта и Юрий Николайцев. Пусть Господь воздаст сторицею всем потрудившимся и дарует Свою помощь пациентам и сотрудникам нашего госпиталя». 

По словам священника, в новом храме богослужения будут совершаться еженедельно. 

 Отметим, что мощности нового госпиталя позволяют оказывать медицинскую помощь не только военнослужащим, но и жителям Плесецкого округа.


21 июнь 11:30 | : Будни / Верую

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