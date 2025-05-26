В городе Мирном завершается благоустройство храма в новом госпитале

В храме святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в новом военном госпитале города Мирного завершили устройство иконостаса. Об этом сообщил помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин).



Новый госпиталь в Мирном — филиал центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны.



Иеромонах Антоний благодарит начальника филиала Александра Порватова и всех, кто помогает обустраивать храм.



«Созидаем домовую церковь всем миром, — рассказал отец Антоний. — Участвуют работники и руководство учреждения, военные, ветераны, жители Архангельской области и москвичи. Кто-то помогает деньгами, кто-то своим трудом и, конечно, все поддерживают молитвой. Особой благодарности заслуживают Алексей Борта и Юрий Николайцев. Пусть Господь воздаст сторицею всем потрудившимся и дарует Свою помощь пациентам и сотрудникам нашего госпиталя».







Отметим, что мощности нового госпиталя позволяют оказывать медицинскую помощь не только военнослужащим, но и жителям Плесецкого округа.

По словам священника, в новом храме богослужения будут совершаться еженедельно.



