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На космодроме Плесецк молились солдаты и офицеры

    Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) 12 сентября совершил Литургию в храме святого Александра Невского в одной из воинских частей. В этот день Православная Церковь чтит память благоверного князя. Его жизненному подвигу иеромонах Антоний посвятил свое слово назидания. За богослужением молились военнослужащие по призыву.

    После Литургии иеромонах Антоний совершил молебное пение святому благоверному князю Александру. На молебен собрались офицеры и командир части. Обращаясь к ним, священник отметил, что угодник Божий всю жизнь посвятил служению Богу и Отечеству, и сегодня он слышит наши молитвы, обращаемые к нему от сердца, очищенного покаянием и доброделанием. Клирик пожелал воинам крепости духа и помощи Божией.

    Напомним, что на космодроме Плесецк помимо храма Александра Невского действуют еще четыре церкви в разных воинских частях. В 2009 году освящен храм великомученицы Варвары. С 2010 года открыта церковь мученика Иоанна Воина. В 2013 году освятили храм Всех святых, а в 2018 году освящена церковь в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Также действуют молитвенные комнаты. 

14 сентябрь 09:08 | : Будни / Верую

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