Певчие собора города Мирного дали концерт в военном госпитале

Певчие Михаило-Архангельского собора города Мирного выступили перед бойцами, проходящими лечение в местном госпитале. Девушки исполнили инструментальную музыку и песни в одном из отделений.

Организовал музыкальный праздник помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин). Он еженедельно посещает госпиталь, навещает воинов, находящихся в палатах, по их просьбам совершает Крещение и другие таинства.

Лечебное учреждение посещает и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, в январе 2024 года архипастырь совершил молебен в домовом храме госпиталя и пообщался с пациентами, вручил им рождественские подарки.