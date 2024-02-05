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Певчие собора города Мирного дали концерт в военном госпитале

    Певчие Михаило-Архангельского собора города Мирного выступили перед бойцами, проходящими лечение в местном госпитале. Девушки исполнили инструментальную музыку и песни в одном из отделений.

    Организовал музыкальный праздник помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин). Он еженедельно посещает госпиталь, навещает воинов, находящихся в палатах, по их просьбам совершает Крещение и другие таинства.

    Лечебное учреждение посещает и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, в январе 2024 года архипастырь совершил молебен в домовом храме госпиталя и пообщался с пациентами, вручил им рождественские подарки. 

27 февраль 09:13 | : Культура / Верую

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