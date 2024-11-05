Путешествия и деньги. Архангелогородцы назвали самые желанные подарки на Новый год

Самый желанный подарок на Новый год для каждого пятого архангелогородца — путевка на отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Каждый пятый архангелогородец мечтает в качестве подарка на Новый год получить туристическую путевку. Еще 19% хотели бы получить деньги.



Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 6% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 5% мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 2% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% архангелогородцев.



Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (23% против 17% соответственно), косметике (6% против 0%), подарочных сертификатах (5% против 0%) и книгах (5% против 1%). Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги (25% против 13% среди женщин), смартфоны (12% против 8%), товары для спорта (5% против 1%) и инструменты для ремонта и строительства (4% против 0%).



У опрошенных до 35 лет на первом месте среди желанных подарков — деньги (19%). Гаджеты (10%), сертификаты на курсы (11%), а также косметику (8%) они также называли чаще тех, кто старше. А вот архангелогородцы от 45 лет чаще мечтают о путешествиях (26%).



Больше всего мечтающих получить в подарок на Новый год туристическую путевку — среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (36%).