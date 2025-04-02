Судебные приставы Архангельска преподали детям урок мужества

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу провели «Урок мужества и патриотизма» для воспитанников подшефного Центра социальной помощи семье и детям.

О любви к Родине и мужестве её защитников, о долге каждого гражданина защищать свою страну говорили судебные приставы с ребятами. Живой отклик у мальчишек и девчонок вызвали рассказы о подвигах юных партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники отделения специального назначения Управления продемонстрировали образцы оружия и специальные средства, которыми ежедневно пользуются при несении службы. Ребята смогли не только руками потрогать предметы, которые раньше видели только в кино, но и примерить на себя экипировку судебных приставов по ОУПДС. Наиболее смелые попробовали разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова, некоторые из них — даже на время.

Такие встречи очень важны, они помогают воспитывать поколение, которое знает и уважает историю своей страны, ценит героизм её защитников и тружеников, понимает важность службы людям и государству.