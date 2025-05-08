Слово пастыря

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая на острове Княжестрове в дельте Северной Двины.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Христос Воскресе!

«Правило веры и образ кротости, воздержания учителю…», — воспевает ныне Святая Христова Церковь, прославляя дивного во святых святителя и чудотворца Николая, который жил в четвертом веке. Он родился в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны и с детства возлюбил Христа Спасителя, и Господь возлюбил его. Святитель Божий исполнил все заповеди Божии, а наипаче заповеди евангельские, и Господь сподобил его быть великим чудотворцем. Он угодил пред Господом Богом, и по его молитве Господь Бог исполняет все то, о чем просит святитель Николай. Мы обращаемся к нему, как к скорому молитвеннику и предстателю пред Богом за нас с вами.

Святитель Николай был добрым человеком, милостивым и сострадательным. Известен случай, когда один человек из-за нищеты решил отдать своих дочерей на беззаконное житие, и святитель Божий узнал об этом. Он трижды приходил к оконцу этого человека и оставлял узелки со златом, пока жизнь этих девушек не была устроена. Когда святителя Божия увидел возле своего оконца отец дочерей, он обратился к нему с вопросом, чем же отблагодарить угодника Божия. Святитель Николай по своему глубокому смирению отвечал: молчанием. Господь сказал в Евангелии: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая», и сию заповедь исполнил святитель Божий Николай. Многое множество чудес он сотворил при своей земной жизни, и многое сотворил по завершении своего земного жития. Он никогда не оставлял свою паству. Когда Миры Ликийские, где покоились многоцелебные мощи святителя Николая, стали под властью агарян, святитель Божий восхотел уйти оттуда и явился священнику города Бари и сказал, чтобы забрали его святые мощи и перенесли в их град. Это было исполнено, и святые многоцелебные мощи святителя Николая пребывают в этом граде, и многие верующие люди приезжают туда для того, чтобы поклониться бесценному сокровищу, мощам святителя и чудотворца Николая, ибо он, как сказано в его акафисте, совершил неисчерпаемое чудес море. Во все времена святитель Николай помогает тем, кто с верою и упованием прибегает к его молитвенному заступлению.

Некий человек по имени Герасим, казак, в 1851 году был захвачен в плен черкесами. Дни за днями проходили в работах, под наблюдением черкесов, а на ночь пленник был приковываем цепью по рукам и ногам к колоде. Герасим молился святителю Николаю: «Святый отче Николае! Умоли Господа, помози мне избавиться от плена — и я не захочу никаких наград на земле! Буду работать только для спасения души». После этой молитвы пленника, к нему подошел некий старец и сказал ему: «Беги, казак, из плена!» «Как же я могу убежать, будучи прикован?», — спросил Герасим. «Молись Богу — Бог поможет», — ответил старец. Через некоторое время, когда уже начало смеркаться, пришла молодая черкешенка и пробовала ключами замки на цепях; затем связку этих ключей она отдала маленькому ребенку, пришедшему за нею. Наигравшись ключами, ребенок бросил их здесь же. Подняв, чрез некоторое время, ключи, он отомкнул замки на руках и ногах, а затем, положивши три земных поклона, направился прямо на восток. Четыре дня казак бежал, и он достиг Кубани. Однако берег Кубани, к которому прибился беглец, был безлесен и только один куст торчал на поляне. Казак влез в средину куста, ожидая удобного времени, чтобы безопасно переправиться на другой, уже русский берег Кубани... Но вот послышался скрип татарских арб, нерусский говор, лай собак – и затем к роковому кусту подбежала стая собак и начала лаять. Под кустом Герасим снова начал молиться святителю Николаю и вдруг из куста выскочил заяц и помчался по направлению к лесу; собаки с громким лаем помчались за зайцем. Затем лай псов и скрип арб утих, и беглец, переплывши Кубань, достиг русских поселений. Мы с вами, братья и сестры, будем и в наше непростое время молиться и просить святителя и чудотворца Николая, чтобы он своим молитвенным предстательством не оставлял нашей земли русской, чтобы помогал он всем нам, прибегающим к нему верою и любовью и всегда молился у Престола Божия за свою многомиллионную паству православную. Пусть житие святителя Божия утверждает и укрепляет всех нас во святом Православии. Пусть уверятся все доселе неверовавшие в загробную жизнь, ибо как возможно, чтобы святитель Божий, который скончался много столетий назад, сегодня как живой помогает всем обращающимся к нему с молитвой и упованием! Верим и знаем, что и сегодня среди нас пребывает святитель Божий Николай и слышит все наши просьбы и чаяния и молит за всех нас Царя Славы у Престола Божия. В сии пасхальные радостные дни, прославляя Воскресшего Христа Спасителя, знаем, что Всемилостивый Гсоподь по молитвам великого угодника Божия святителя и чудотворца Николая сохранит Церковь нашу Православную, Отчество Российское и народ наш, который любит и прославляет святителя и чудотворца Николая. Нет града, где не было бы храма в честь великого угодника Божия, и нет дома, в котором не было бы образа дивного святителя Христова! По любви к нему да не оставит нас святитель Божий и да пребудет с нами своим заступлением, помощью и молитвенным предстательством всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь!