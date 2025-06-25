Операция «Народ как лев». Размышления израильского диванного эксперта

Мой друг Лёня Черток попросил меня рассказать о том, как видится в наших краях то, что происходит сегодня между Израилем и Ираном.

Ну, о том, что происходит у нас каждый день, рассказывать нет смысла. Всё это можно прочитать в любых новостных сводках. Так что вместо того, чтобы копировать уже известные факты, попробуем ответить на один очень важный вопрос:

- Зачем нас понесло на находящийся от нас за тысячу километров Иран? Мало нам ХАМАСа под боком?

Попробуем объяснить. И начнём с урока географии. Ниже вы видите карту нашего ближневосточного региона.

Ближний Восток в арабских мечтах

Не станем уподобляться ильф-и-петровскому учителю географии, не нашедшему на карте Берингова пролива, в результате чего потерявшему рассудок. Поэтому не будем искать здесь с увеличительным стеклом государство под названием Израиль. Его просто нет. Окружающие нас соседи – Ливан, Сирия, Иордания, Египет – есть. А Израиля – нет. Такой видят в своих мечтах карту Ближнего Востока наши враги. И готовы на всё чтобы эту сказку сделать былью.

Теперь поговорим о врагах. Глянем на эту карту.

Среди врагов

На этой карте Израиль есть, но его с трудом можно разглядеть за красными метками, отмечающими наших врагов. Кто же они? Они – это те, цель правителей которых – уничтожить нашу страну, а если это не удастся, убить как можно больше евреев. (На самом деле меток должно быть куда больше, но мы удовлетворимся этими шестью).

Под первым номером у нас идёт Газа, где всё еще заправляет ХАМАС продолжающий военные действия, несмотря на то, что в Газе к сегодняшнему дню погибло или ликвидировано почти 50 тысяч человек. Но подобные мелочи не могут помешать их святой цели (см. выше).

Второй номер - это Хезболла. Которая на сегодняшний день зализывает раны, но желания нас уничтожить у неё от этого не убавилось.

Номер три – Палестинская автономия. Кишащая террористами и поддерживающая их.

Номер четыре – Сирия. Которая на данный момент вышла из игры после падения режима Асада.

Номер пять – это йеменские хуситы, объявившие себя сторонниками ХАМАСа и иногда запускающие в нашу сторону одинокие ракеты и беспилотники.

И. наконец, последний шестой номер – это Иран.

Что объединяет эту шестерку расскажет нам Российское информационное агентство IRAN.RU (есть и такое, оказывается):

С момента победы Исламской революции в 1979 году Иран сделал палестинское дело краеугольным камнем своей внешней политики, основав «Ось сопротивления», в которую входят его стратегические союзники: «Хезболла» в Ливане, «Ансарулла» в Йемене (хуситы), палестинское сопротивление (ХАМАС и «Исламский джихад», признанный в РФ запрещенной террористической организацией), а также группировки сопротивления в Ираке и Сирии. В своей официальной позиции Иран отрицает признание права Израиля на существование, рассматривая создание государства Израиль, как акт незаконной экспроприации палестинских земель.

Таким образом, и хамас, и джихад, и хезболла и хуситы, и террористы Палестинской автономии – все они только щупальца гигантского спрута под названием Иран.

Мы слишком долго вели борьбу именно с этими щупальцами, иногда более, иногда – менее успешно, закрывая глаза на то, кто именно двигает ими. Но, когда, Иран оказался на пороге создания ядерного оружия, продолжать закрывать глаза на это стало не просто глупо, но и сверх опасно. Так наступило 13 июня 2025 года.

Начало войны с Ираном очень напомнило начало Шестидневной войны с Египтом 58 лет тому назад. Тогда Израиль сумел в одночасье ликвидировать все египетские ВВС. А сейчас нашей авиацией практически полностью уничтоженными оказались иранские средства ПВО. В результате чего за весь период военных действий иранцам не удалось сбить НИ ОДИН наш самолёт.

По этой причине, чтобы рапортовать о своих воздушных успехах, иранцам пришлось задействовать фотошоп. Но, видимо, не только специалистов ядерщиков удалось ликвидировать нашей армии, но также и специалистов по фотошопу. На снимках внизу: слева – люди у непропорционально огромного «сбитого» израильского истребителя, которые выглядят как лилипуты, обступившие Гулливера. На правом снимке - наоборот, бравые иранские солдаты на фоне «сбитого» американского бомбардировщика B-2, который оказался в несколько раз меньше настоящего.

Иранские фотошопы

О каких ещё успехах могут рапортовать иранцы? Конечно же, показывая разрушенные их ракетами наши дома. А что считаем успехом мы? Мы считаем успехом умение точечной ликвидации иранских главарей.

Гляньте на снимки снизу.

Для сравнения

Справа – жилой дом, практически полностью разрушенный иранской ракетой. Слева – дым, выходящий из комнаты тегеранского дома, в которой в данный момент находился объект ликвидации. Можно видеть, что в остальных квартирах не пострадали даже стёкла.

Снимок снизу оказывает, что мы весьма преуспели в этом деле. А ведь это только те, которые были ликвидированы в первый день войны.

Ликвидированные

Пока суд да дело пишу это, Трампу надоело воевать, и он объявил перемирие. Попробую сформулировать чего же мы в этой войне добились.

- Непосредственная ядерная угроза сегодня не стоит. Не будем тешиться надеждой, что у нас была возможность устранить её полностью.

- Иранцы поняли, что мы в состоянии достать любого из них, где бы он не пытался скрыться и достичь любой цели, где бы она не была.

- Мы убедились, что военная мощь Ирана весьма и весьма ограничена.

- Было продемонстрировано подавляющее преимущество нашей авиации. После того, как их средства ПВО были уничтожены нашей авиацией в первый же день войны, иранцам не удалось сбить НИ ОДНОГО нашего боевого самолёта. Прямо как поется в песне Юлия Абрамовича Хайта на слова Файвела Давидовича Германа:

Наш острый взгляд пронзает каждый атом,

Наш каждый нерв решимостью одет;

И, верьте нам, на всякий ультиматум

Воздушный флот сумеет дать ответ.

И на этой оптимистической ноте я полагаю, что пришло время заканчивать.

Лев Кемпнер (Израиль)