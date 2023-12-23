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Митрополит Корнилий совершил литургию в храме на "Севмаше"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 декабря, в праздник святителя и чудотворца Николая, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая на территории оборонного завода «Севмаш» в Северодвинске.

    Владыке сослужили клирики Архангельской епархии, пел малый состав архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

    По окончании Литургии митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения с проповедью. Полный текст архипастырского слова приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником памяти святителя Николая Чудотворца!

    В сей день Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос проповедовал Царствие Божие, и множество людей слушало Его. Сына Божия во время Его земного служения всегда окружали многие люди, ибо одни приходили для того, чтобы получить исцеление от многоразличных недугов душевных и телесных, другие жаждали услышать Слово Его проповеди о Царствии Божием, многие желали увидеть Христа Спасителя и стать свидетелями совершаемых Им чудес. Словом, людская река скорби текла к ногам Божественного Спасителя. В один из дней, как повествует святой апостол и евангелист Лука, стал Господь на месте равнем и изрек заповеди блаженства. Зададим себе вопрос, откликнулось ли человечество на призыв Спасителя? Конечно, откликнулось. В числе первых святых апостолов, затем мучеников, святителей, преподобных и праведных и многих угодников Божиих, которые последовали по стопам Божественного Спасителя. Откликнулся на призыв нашего Господа и чтомый ныне Святой Церковью святитель и чудотворец Николай. Он родился у благочестивых родителей Феофана и Нонны и с раннего детства возлюбил Христа Спасителя, и Господь возлюбил его. Святитель Николай в своей жизни исполнил евангельские заповеди. Имея строгий, иногда суровый вид, он имел доброе любящее сердце. Ревность святителя Николая сравнивают с ревностью пророка Божия Илии и святого славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Святитель Николай был добрым пастырем, о котором говорит Христос Спаситель в Евангелии. Двери его келии никогда не закрывались для всех, к нему приходящих. Известно предание о том, как некий отец решил отдать своих дочерей на неблагой заработок, святитель Николай тотчас поспешил к ним на помощь. В их оконце он незаметно подкладывал злато для того, чтобы спасти от бедности эту семью и сохранить честь дочерей этого несчастного отца. Когда в третий раз святитель Божий принес злато, чтобы спасти третью дочь, благодарный отец подкараулил его и взял за руку. Увидев, что пред ним святитель Божий, он обратился к нему со слезами и спросил, как отблагодарить его. Святитель Божий ответил по своему глубокому смирению: «Молчанием». То есть правая рука его творила добрые дела, а левая не ведала об этом, как учит Священное Писание.

    После своего отшествия в Царствие Божие святитель Николай не оставил земную паству. Недаром Святая Церковь нарекла его великим чудотворцем и, как мы читаем в его акафисте, как нельзя пересчитать звезды небесные или песок морской, так нельзя сосчитать все чудеса святителя Николая. Он помогает всем, кто просит его, кто впал в некую духовную бедность, либо разорен физически, тем, кто утопает в волнах морских или заплутал в чаще лесной и не находит себе дороги. Святитель Божий помогает и тем, кто еще не познал Христа, но стоит на пути к вере истинной. Мы знаем, что святитель Божий наказывает тех, кто без благоговения относится к святыням, и вразумляет их для спасения их бессмертной души. В 1956 году, в разгар хрущевских гонений на Церковь, когда имя Божие было порицаемо, и никто не мог безбоязненно перекреститься на улице, в городе Куйбышеве, ныне Самаре, случилось удивительное событие. Одна девица комсомолка в разгар веселья со своими друзьями взяла из красного угла образ святителя Николая Чудотворца и стала танцевать с ним, не дождавшись своего жениха. Она сказала страшные слова: «Если Бог есть, то пусть Он меня накажет». Прогремел страшный гром, и она, как вкопанная встала, держа в руках икону угодника Божия. Никто не смог сдвинуть ее с места и взять из рук ее образ святителя Николая. Это событие повергло в ужас всех очевидцев и заставило многих людей пересмотреть свои взгляды на веру.

    Известен случай из древней истории, когда во граде Константинополе жил один ремесленник, он всегда почитал святителя Николая, в день его памяти он всегда покупал вино, просфоры и свечи для совершения Божественной литургии. Он состарился и не стало у него достатка, и он был очень печален, потому что приближался день памяти святителя Николая, а у него не было ни копейки денег для того, чтобы приобрести свечи, вино и просфоры для совершения Литургии в сей благословенный день. Его благочестивая жена поддержала его, она сказала: «Ты знаешь, что мы оба стары и близки к смерти; зачем же нам, может быть, в последний раз, не почтить память святителя? Вот у меня есть ковер, на что он нам? Поди, продай его и купи потребное к празднику». Он возрадовался мудрому совету жены, взял ковер и поспешил на торг. Когда он шел, недалеко от рынка на одной из площадей встретил его благообразный старец и спросил: «Куда, друг мой, идешь?» «На торг, – отвечал Николай, – имею нужду продать ковер этот». Старец сказал: «А какую цену ты хотел бы взять за него?» Николай ответил: «Стоил он прежде восемь златниц, а теперь возьму, сколько дашь». «Хочешь ли взять шесть златниц?» — сказал старец. Николай с радостью согласился, ибо ковер не стоил этих денег, взял золото, отдал старцу ковер, и они расстались. Окружающие люди спрашивали этого человека, с кем же он разговаривал, говорил ли он сам с собой, либо ему было некое явление? Сей человек, хоть и пребывал в недоумении от этих вопросов, но пошел и с радостью купил всё для совершения Божественной литургии. Тем временем старец, купивший у него ковер, пришел к его жене и, отдавая ей ковер, сказал: «Муж твой, старинный мой друг, просил меня отнести к тебе ковер этот; возьми его». Жена в недоумении взяла ковер, и когда пришел его супруг, она разгневалась на него, ибо думала, что он пожалел продавать ковер. Супруг был в недоумении и стал расспрашивать, как ковер снова оказался в их доме, и жена рассказала, что пришел некий благообразный старец и принес ковер, сказав, что он давнишний друг мужа. Тогда он понял, что сам святитель Николай помог им для того, чтобы они сотворили память его святого имени. Супруги восславили святителя и чудотворца Николая, который имеет попечение о всех, кто любит Господа, служит Ему и чтит память угодника Божия. Будем и мы, возлюбленные отцы, братья и сестры, преисполняться любовью Христовой, которую имел дивный великий чудотворец святитель Николай, и пусть его благословение и его дивное предстательство пред Престолом Божиим хранят всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

    С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои! 

(по материалам Архангельской епархии)

20 декабрь 09:20 | : Будни / Верую

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