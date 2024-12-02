Митрополит Корнилий совершил литургию на Севмаше

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 декабря, в праздник святителя и чудотворца Николая, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая на территории оборонного завода «Севмаш» в Северодвинске.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании Литургии митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения с проповедью. Полный текст архипастырского слова приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня за Божественной литургией мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, молились Господу и внимали евангельским словам Христа Спасителя, Который изрек заповеди блаженства. Ветхозаветные заповеди предостерегали людей от великих падений, но они не были достаточны для того, чтобы дать жизнь вечную. Это стало возможно только после Пришествия на землю Христа Спасителя, даровавшего нам заповеди блаженства. Святитель и чудотворец Николай жил в четвертом веке, а память его жива спустя множество столетий, ибо он исполнил все заповеди Христовы. «Праведники во веки живут», — говорит нам Священное Писание. Жизнь человека не престает после земной смерти. «Жив Господь и жива душа моя!», — сказано также в Священном Писании, это говорит о бессмертии человеческой души. Атеисты не смогли бы объяснить, почему память человека, который жил множество столетий назад, почитают до сих пор, а верующие люди знают, что угодники Божии всегда откликаются на наши молитвы и являют нам свою помощь. Никакая виза не нужна святителю Николаю для того, чтобы явиться где угодно, в России, в Америке или на любом другом континенте для того, чтобы помочь людям.

Святитель Николай возлюбил Господа Бога, и Господь возлюбил его. Родившийся от простых родителей Феофана и Нонны он всю свою жизнь служил Господу Богу и ближним, всем, кто обращался к нему. Двери его кельи, как повествует житие угодника Божия, никогда не закрывались ни днем, ни ночью. Уже во время земной жизни он стал совершать чудеса, потому что Господь даровал ему особую благодать за его жизненный подвиг, за исполнение всех евангельских заповедей. Мы с вами знаем, что когда земная паства святителя Николая страдала от голода, он явился одному купцу, дал ему во сне три золотых монеты и сказал отправить его корабль с пшеницей в Миры. Проснувшись, купец нашел в своей руке три монеты, которые ему дал святитель Божий, и направил корабль в Миры для того, чтобы напитать голодающих людей.

Во время одного из путешествий святителя Николая он плыл на корабле. Господь открыл ему, что будет страшная буря, и он возвестил об этом корабельщикам. И действительно, небо покрылось облаками, поднялись грозные ветры, и началось страшное волнение на море. Спутники его в ужасе стали умолять святого, чтобы тот испросил у Господа милости и остановил ураган. Святитель Божий велел им не бояться и довериться воле Божией, а сам встал на молитву. Море успокоилось, настала тишина, и все бывшие на корабле возрадовались и возблагодарили Бога. Вскоре после этого одному из моряков нужно было подняться на мачту , но он не удержался на самом верху, упал на палубу и умер. Святитель Николай тотчас воскресил его молитвой, и все спутники его дивились чуду.

Святитель Николай не оставил свою паству и после того, как перешел в Вечность. В царствование императора Льва при Константинопольском Патриархе Афанасии святитель Николай явился некому благообразному старцу Феофану и повелел ему идти к иконописцу Аггею и просить его написать три образа: Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и свой образ, икону святителя и чудотворца Николая. Феофан не медля исполнил волю святителя. Когда иконы были готовы и принесены в дом Феофана, хозяин пригласил в свой дом Патриарха Константинопольского. Патриарх похвалил образ Спасителя, затем похвалил образ Пречистой Богоматери, воздал должное художнику и остановил взор на иконе святителя Николая и сказал, что не следовало изображение святителя ставить рядом с другими двумя, так как он происходил из поселян, был сыном простых людей. Образ тотчас вынесли. На следующий день Патриарх отправился морским путем для совершения богослужения, и его настигла страшная буря, волна смыла его с корабля, и он стал утопать в пучине морской. Он вспомнил свой грех, который совершил, повелев убрать икону святителя Николая, и стал просить и молить его о помощи. Тотчас угодник Божий явился. Шествуя по морю, как по суше, он приблизился к Патриарху и взял его за руку со словами: «Афанасий, тебе ли понадобилась помощь от меня, происходящего от простых людей?» Затем святой стал невидим. Когда корабль приплыл в Константинополь, Патриарх, сойдя на берег, тут же послал своего помощника за Феофаном, веля принести ему икону святителя Николая. Когда икона была принесена, он пал перед ней на колени и со слезами сказал: «Прости, святой Николай, меня грешного». На следующий день Патриарх заложил новый храм в Константинополе в честь святителя Николая, а затем был построен в его честь монастырь, где в последствие пребывала сия икона угодника Божия.

Мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, плаваем по волнам житейского моря, кому как не нам нужна помощь доброго кормчего, которым является святитель и чудотворец Николай. Недаром Святая Русь особенно полюбила угодника Божия. Мы с вами видим, что множество монастырей и храмов освящены в честь святителя и чудотворца Николая. Наверное, нет такого православного человека, который в своей жизни не молился и не прибегал к помощи угодника Божия и, конечно же, получал от него помощь.

В сей день мы с вами с горячей молитвой обращаемся к великому чудотворцу святителю Николаю, молим и просим его, чтобы его жизненный подвиг утверждал и укреплял всех нас в стоянии за Святое Православие. Он великий исповедник веры Христовой, и за свое исповедание веры он был брошен в темницу. Мы знаем, что он ревностно исповедовал веру православную на Первом Вселенском соборе. Изучая житие святителя Николая будем и мы с вами утверждаться в Святом Православии. Пусть его ходатайство пред Престолом Божиим сохраняет Церковь нашу Православную, Отечество наше Российское и весь народ наш, любящий и чтущий святителя и чудотворца Николая. Мы верим и знаем, что он здесь среди нас молится Господу Богу и просит Его о милости для всех верующих во Христа. Пусть благословение Божие по молитвам святителя Николая Чудотворца хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!



