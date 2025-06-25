Митрополит Корнилий совершил богослужение в храме под Северодвинском

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 августа совершил вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице пред Смоленской иконой Божией Матери в храме Смоленской иконы Пресвятой Богородицы в деревне Большой Кудьме в 15 километрах от Северодвинска.



Архипастырю сослужили секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, архангельские и северодвинские клирики. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.



За богослужением молился глава Северодвинска Игорь Арсентьев.



После богослужения митрополит Корнилий обратился к молящимся с проповедью, полный текст которой приводим ниже.



Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!



Глубокоуважаемый Игорь Валентинович, дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с праздником Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия», Путеводительница.



Ныне мы по зову наших верующих сердец собрались в этом святом храме для того, чтобы прославить Пречистую Богоматерь и вознести Владычице мира сугубые молитвы. Как мы знаем, образ Царицы Небесной был написан апостолом и евангелистом Лукою, и когда Матерь Божия увидела его, рекла Своими пречистыми устами сакраментальные слова: «С сею иконою благодать Моя и сила». Верим и знаем, что слова эти истинны, и ныне с нами незримо пребывает Пресвятая Богородица и простирает над всеми нами Свой покров, избавляя от многоразличных бед и зол.



По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Смоленская икона Царицы Небесной «издавна почитаема и горячо любима нашим благочестивым народом, не раз прибегавшим к заступничеству Пречистой Девы в самые непростые моменты своей истории и неизменно получавшим Ее помощь и утешение по молитвам перед сим дивным образом».



Сегодня мы пребываем в старинном храме в честь Смоленской иконы Божией Матери, которому в этом году исполнилось 130 лет, и с радостью свидетельствуем, что благодаря трудам верующих людей сей храм возрождается после лихолетья и постепенно обретает подобающий вид. Мы сердечно благодарим досточтимого протоиерея Валерия, представителей власти и всех, кто участвует в добром деле возрождения святыни во славу Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Богоматери. Пусть Господь воздаст всем вам сторицею и благословит все ваши дальнейшие благие труды!



В сей день, возлюбленные во Христе, паки и паки горячо помолимся Владычице мира, чтобы заступление и покров Пречистой Богоматери всегда пребывали со всеми нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!



С престольным праздником сего святого храма поздравляю всех вас, дорогие мои!



***



По окончании богослужения митрополит Корнилий освятил для храма набор колоколов. Затем архипастырь и Игорь Арсентьев вознесли заупокойные молитвы и возложили цветы к памятному знаку жителям деревни, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.



***



Храм Смоленской иконы Божией Матери 1895 года постройки, приписанный к ягринскому приходу, был закрыт в 1935 году, все ценности были вывезены. Во время Великой Отечественной войны храм использовался как склад, а после советская власть открыла в нем клуб для танцевальных вечеров и просмотра фильмов. Позже здание вернули Церкви.



В августе 2023 года храм посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. По благословению архипастыря была начата реконструкция здания. Сейчас возрождение церкви продолжается усилиями неравнодушных северян.