Кто-то теряет…

Приведённые на фото объявления опубликованы по соседству в номере архангельской газеты «Волна» от 14 апреля 1925 года. 

 Любопытно, что можно было приобрести в указанном году за 1500 рублей? Среднемесячная зарплата тогда составляла 45-70 рублей. Килограмм мяса стоил 35-45 копеек, колбаса варёная — 70-85 коп., картофель — 6 коп., молоко (литр) — 6-7 коп., хлеб — 15-20 коп. И бутылка водки — 1 рубль. 

 Не вернули найденную пачку денег уполномоченному Госспирта товарищу Варлачеву? По крайней мере, в последующих номерах газеты о таком «героическом поступке» не сообщалось. И то правда — 1500 рублей (бутылок) лучше, чем 500. Так могли решить трезво рассуждающие архангелогородцы. Впрочем, сердобольных среди них гораздо больше. Вот и поправили они, возможно, дела ничего не терявшего Госспирта своими более частыми покупками изделий «высшего качества и доброты».  Ваши версии? 

 Старую газету прочитал Александр Чашев

Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры
Последний архангельский вагон может исчезнуть

