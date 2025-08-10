Кто-то теряет…

Приведённые на фото объявления опубликованы по соседству в номере архангельской газеты «Волна» от 14 апреля 1925 года.

Любопытно, что можно было приобрести в указанном году за 1500 рублей? Среднемесячная зарплата тогда составляла 45-70 рублей. Килограмм мяса стоил 35-45 копеек, колбаса варёная — 70-85 коп., картофель — 6 коп., молоко (литр) — 6-7 коп., хлеб — 15-20 коп. И бутылка водки — 1 рубль.

Не вернули найденную пачку денег уполномоченному Госспирта товарищу Варлачеву? По крайней мере, в последующих номерах газеты о таком «героическом поступке» не сообщалось. И то правда — 1500 рублей (бутылок) лучше, чем 500. Так могли решить трезво рассуждающие архангелогородцы. Впрочем, сердобольных среди них гораздо больше. Вот и поправили они, возможно, дела ничего не терявшего Госспирта своими более частыми покупками изделий «высшего качества и доброты». Ваши версии?

Старую газету прочитал Александр Чашев