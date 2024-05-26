Митрополит Корнилий рассказал про чудеса святителя Николая

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая в областной столице.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Анны Ширяевой.

За малым входом иеромонах Рафаил (Бурмистров) был награжден правом ношения наперсного креста с украшениями.

По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Христос Воскресе!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Православная Церковь празднует перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бар. Мы по зову наших верующих сердец собрались в этом святом храме, который освящен в честь сего великого угодника Божия для того, чтобы вознести ему молитвы. Святитель и чудотворец Николай жил в IV веке, а память его жива в наших сердцах по сей день. Действительно, как сказано в Первой Книге Царств, «жив Господь и жива душа моя». Стоит задуматься людям, которые имеют в сердцах своих сомнения в бессмертии души. Человек скудно помнит, что было несколько десятилетий назад, а о том, что было столетия назад в нашей стране и в мире, хорошо знают только историки. Но память святителя Николая, который жил множество столетий назад, мы сегодня радостно празднуем и собрались в храмы, чтобы вновь и вновь восславить его святое имя. Почему же так? Потому что душа человеческая бессмертна. В своей жизни святитель Николай совершил множество чудес, и после отшествия в Вечность он не оставляет своей паствы и по промыслу Божию может явиться в любой точке земного шара тем людям, которые имеют твердую веру в Бога и просят его молитвенного заступления. Как при своей земной жизни святитель Николай был великим чудотворцем, так и по сей день он остается таковым для каждого из нас. Как мы читали в его акафисте, святитель совершил «неисчерпаемое чудес море». Как невозможно пересчитать песок морской и звезды небесные, так невозможно исчислить все чудеса святителя Николая, которые он совершает во славу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Во время Великой Отечественной войны святитель Николая помогал нашим воинам на поле брани, заступался за пленных солдат, выводил из окружения, множество таких случаев мы помним и верим в помощь святителя. В советскую эпоху, когда один государственный деятель обещал народу показать по телевизору последнего священнослужителя, святитель и чудотворец Николай совершил чудо в городе Куйбышеве, ныне это Самара, в 1956 году. Одна немудрая девица по имени Зоя у себя дома собрала друзей и устроила посиделки во дни рождественского поста. Должен был прийти и ее жених по имени Николай. Не дождавшись его, устроили танцы, и получилось так, что всем девушкам в пару нашлись юноши, а Зоя осталась одна. С досады она взяла образ святителя Николая Чудотворца и сказала: «Возьму этого Николая и пойду с ним танцевать», — не слушая своих подруг, которые советовали ей не делать такого кощунства. «Если Бог есть, Он меня накажет», — бросила она. Тотчас она получила грозное наказание от Господа Бога. Она от января до Пасхи Христовой днями стояла как мраморная статуя, а по ночам сильно кричала и говорила такие слова: «Мама! Молись! — кричала Зоя. — Молись! В грехах погибаем! Молись!» В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя стала особенно громко взывать: «Страшно, земля горит! Молитесь! Весь мир во грехах гибнет, молитесь!» Случившееся с Зоей поразило живущих в городе Куйбышеве и в других городах, и по молитвам святителя Николая многие люди обратились к вере Христовой.

Мы помним чудеса святителя Николая, которые были в славные времена нашей Российской империи. Некий человек работал на фабрике, помогая купцу первой гильдии, он ездил от хозяина по фабрикам и продавал пряжу на большие суммы денег. Однажды, проверяя себя после продажи сырья, он не смог найти ни в пряже, ни в деньгах десяти тысяч рублей. Проверял несколько раз, а все недосчитывался. Он боялся сказать своему начальнику о недостаче и в отчаянии замыслил погубить себя. На пути к фабрике, куда он ехал с пряжей, ему предстояло переезжать большую реку по мосту. За рекой виднелся мужской Никольский монастырь. Он решил сесть на последнюю подводу и, когда станет переезжать реку, спрыгнуть с воза, броситься под мост и утопиться никем не замеченным. Обоз уже приближался к реке, и вдруг с этим человеком свершилось что-то непонятное. Он впал в бессознательное состояние и ясно увидел перед собой в полном святительском облачении святителя Николая. Он сказал ему: «Раб Бога Всевышнего Василий! Призови в помощь имя Христа Бога. Осени себя крестным знамением и не губи себя отчаянием, да не будешь вечным рабом диавола на погибель свою. Пряжу на десять тысяч рублей на такой-то фабрике ты отпустил в долг и по действию диавольскому забыл записать». Когда Василий пришел в себя после благодатных слов святителя Николая Чудотворца, воз, на котором он лежал, уже стоял напротив святых ворот монастыря, и над ними он увидел изображенного в полный рост святителя Николая, точно такого же, как только что предстал ему в забытьи.

Святитель Николай Чудотворец имел строгий лик и доброе сердце. Если посмотрим на образ угодника Божия, увидим, что он держит открытое Евангелие. Что же мы должны делать, чтобы пребывать под молитвенным заступлением угодника Божия? Прежде всего, мы должны всем сердцем полюбить сию священную книгу, читать ее и исполнять всё, о чем заповедовал нам Христос Спаситель, и тогда можем быть уверены, что святитель Николай сохранит нас и по воздуху летящих, и по морю плавающих, и в далеких странах находящихся. В молитве, которая обращена к святителю Николаю, мы просили его избавить нас от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших подавать нам руку помощи и отверзать двери милосердия Божия. Наипаче мы просили святителя избавить нас от внезапной смерти, чтобы прежде конца всем нам Господь даровал время для покаяния. В сей день, когда мы прославляем пресветлую память святителя Божия, обратимся к нему с горячей молитвой, чтобы предивный великий чудотворец святитель Николай всегда пребывал среди нас и помогал всем нам во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником престольным поздравляю всех вас, дорогие мои!