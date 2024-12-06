Митрополит Корнилий привел пример любви к Богу

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 декабря, в канун праздника святителя Николая Чудотворца, совершил всенощное бдение в храме святителя Николая в областной столице.

Архипастырю сослужили клирики городских храмов, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

За богослужением глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником памяти святителя и чудотворца Николая.

«Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему», — воспевает ныне Святая Христова Церковь тропарь святителя и чудотворца Николая. Много правил должен исполнять православный христианин, но пред нашими очами есть прекрасное правило веры и образ кротости — святитель Николай. Святая Русь от края до края земли преисполнена почитанием святителя Николая, множество монастырей и храмов освящены в честь его святого имени.

Сегодня мы с вами молились угоднику Божию и просили его, чтобы он был для нас примером христианской жизни. Его любовь к Богу и ближним — вот, к чему мы должны стремиться! Мы просим святителя Николая, чтобы он, любвеобильный, расточил наши сердца, чтобы и нам обращаться к Богу, как он, с чистым сердцем. К кому обратились апостолы, когда стали тонуть на Галилейском море? Конечно же, они обратились к Господу, взывая: «Господи, спаси нас, погибаем!» Люди, которые при жизни святителя Николая Чудотворца, однажды плыли с ним на корабле и попали в страшную бурю, обратились к нему и просили его помолиться за них ко Господу Богу. Он помолился, и Господь внял молитве Своего праведника, и люди были спасены. Сегодня как никогда мы слышим слова святого первоверховного апостола Павла, который заповедует нам: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Сегодня мы с горячей молитвой обращаемся к святителю Николаю, и он помогает тем, кто верит и служит Господу. Мы знаем множество чудес, которые совершил святитель и чудотворец Николай по милости Божией.

Некий человек долго не имел детей, но имел веру в Бога и молился святителю Николаю. Он обещал, что если у него родится ребенок, он пожертвует в храм золотой сосуд. Молитва его была услышана, и в скором времени у него родился сын. Он собрал золото и отдал мастеру, который изготовил прекрасный сосуд. Этот сосуд очень понравился заказчику, и он попросил мастера сделать второй, а этот оставил себе. Получив второй сосуд, он отправился морем ко храму святого Николая и захватил с собой рожденного по молитве святого Николая сына и оба сосуда. Во время плавания отец велел почерпнуть отроку воды прежде сделанным сосудом. Исполняя волю своего отца, отрок с сосудом упал в морскую пучину и утонул. В великом горе и смятенье отец продолжил свой путь. Придя в храм святителя Николая, он поставил пред его иконой второй сосуд. Но он некой невидимой силой был брошен на средину храма. Тогда он снова поставил сосуд пред иконой, но он снова некой силой был сброшен посреди храма. Все присутствовавшие были поражены этим. Внезапно посреди храма стал отрок, держа в своих руках прежде сделанный сосуд, и сообщил всем присутствовавшим, что он сохранен был в море от потопления святителем Христовым Николаем. Благодарный отец за спасение сына оставил в храме возле образа святителя Николая оба золотых сосуда. Все наши благие желания Господь принимает, поэтому если мы что-то пообещали Господу, Матери Божией или святым угодникам Божиим, должны в точности без колебаний исполнять, ибо каждое наше обещание пред Господом Богом в очах Его, и Он ждет от нас обещанного. Это нужно не Богу, но нам самим для спасения нашей бессмертной души.

Помолимся Господу, чтобы Он молитвенным предстательством святителя и чудотворца Николая хранил Церковь нашу Православную, землю нашу Российскую и весь народ наш, который чтит и величает память великого угодника Божия святителя и чудотворца Николая. Пусть его жизненный подвиг послужит нам живым примером, чтобы и мы в своей жизни полюбили Господа, как полюбил Его святитель Николай Чудотворец. По его святым молитвам да сохранит всех нас Господь всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!