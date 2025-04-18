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Трудности преодолимы

    Фильм «Мамино письмо» представил ученикам архангельской школы № 35 имени Прокопия Галушина священник Александр Григорьев.

    Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства вместе со старшеклассниками посмотрел и обсудил полнометражную художественно-документальную ленту.

    Отец Александр отметил, что поднятая в картине сложная и глубокая тема абортов редко рассматривается в широком формате. «Разные мировоззрения рождают полярные мнения насчет статуса эмбриона. Но Церковь всегда свидетельствовала и свидетельствует о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия, и он уже обладает бесценным даром жизни, — напомнил священник. — Этот фильм показывает весь ужас выбора в пользу прерывания беременности и огромную радость от того, что человек родился в мир, а все трудности с Божией помощью преодолимы».

    Священник Александр Григорьев благодарит руководство средней школы № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина за предоставленную возможность показать ребятам фильм телеканала «Спас».

    Напомним, что в октябре 2024 года «Мамино письмо» презентовал в Архангельске генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Предпремьерный показ посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

21 май 09:12 | : Будни / Верую

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