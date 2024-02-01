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Архангельский священник рассказал студентам о ценности семьи

    Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев поучаствовал в семинаре «Семейные традиции. Зачем современному человеку нужна семья?», который прошел в центре поддержки молодой семьи и стал частью проекта «Школа отношений».

    Слушателями стали студенты колледжей. Отец Александр рассказал о своей семье, порассуждал о ценности семьи и о долголетии. Вместе со священником о секретах семейного счастья рассказали супруги Шевель. Они, как сообщили в центре поддержки молодой семьи, «являются активными участниками движения семейных клубов и победителями областных конкурсов».

    Добавим, что отец Александр получил благодарственные письма от регионального агентства по делам молодежи и от центра поддержки молодой семьи. 

(по материалам Архангельской епархии)

15 февраль 10:00 | : Будни / Верую

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