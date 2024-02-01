Архангельский священник рассказал студентам о ценности семьи

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев поучаствовал в семинаре «Семейные традиции. Зачем современному человеку нужна семья?», который прошел в центре поддержки молодой семьи и стал частью проекта «Школа отношений».

Слушателями стали студенты колледжей. Отец Александр рассказал о своей семье, порассуждал о ценности семьи и о долголетии. Вместе со священником о секретах семейного счастья рассказали супруги Шевель. Они, как сообщили в центре поддержки молодой семьи, «являются активными участниками движения семейных клубов и победителями областных конкурсов».

Добавим, что отец Александр получил благодарственные письма от регионального агентства по делам молодежи и от центра поддержки молодой семьи.

(по материалам Архангельской епархии)