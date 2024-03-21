Священник обсудил со студентами СГМУ этическую проблему абортов

Защиту жизни человека до рождения обсудили в Северном государственном медицинском университете. Провели его доцент кафедры педагогики и психологии Евгения Щукина и председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев.

«Говорили о различиях понимания человека в естественнонаучном и религиозном мировоззрениях. Затронули тему статуса эмбриона — личность ли это? Что есть зачатый плод по отношению к матери? Ее тело или тело другого человека, имеющего право на жизнь? Не обошли и болезненный вопрос о возможности сохранения беременности в результате изнасилования. Как выстроить прочные и долговременные семейные отношения, возможны ли они? Грех, как болезнь, мешающая человеку возрастать в любви к ближнему и совершенствоваться, невзирая на возраст и обстоятельства. Обсудили и эти темы», — рассказал о встрече отец Александр.

По его словам, «отзывы, полученные после общения показали, что студенты со вниманием относятся к таким встречам, семейная проблематика находит отклик в их сердцах и дает пищу для размышлений».