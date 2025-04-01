Каждый второй архангелогородец рискет доверить здоровье искусственному интеллекту

Каждый второй архангелогородец приветствует комбинированный подход, когда врач использует ИИ как дополнительный инструмент диагностики, мониторинга состояния больного и назначения лечения. Такие результаты были получены по итогам исследования сети клиник «Будь Здоров» и страховой компании «Ингосстрах» . В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

50% горожан допускают использование ИИ для диагностики заболеваний и назначения лечения: 46% готовы частично довериться технологиям и лишь 4% — полностью.

39% респондентов против использования искусственного интеллекта в медицинской сфере. Основные аргументы: «ИИ недостаточно развит»; «Человека должен лечить только человек»; «Должна быть ответственность за диагноз и лечение».

Мужчины демонстрируют большее доверие к технологиям ИИ в вопросах своего здоровья: полностью или частично довериться цифровым алгоритмам готовы 58% из них против только 42% среди женщин. Более открыты инновациям архангелогородцы до 35 лет (52%) и горожане с доходом от 100 тысяч рублей (52%).

Рассуждая, кому они отдали бы предпочтение в случае своей болезни, — врачу или цифровому интеллекту — 51% архангелогородцев выбрали комбинированный подход, при котором врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент. Ближе такой вариант для мужчин (55% против 46% женщин). Молодежь до 35 лет за союз доктора и машины выступала чаще тех, кто старше (53%).

Традиционному лечению исключительно у врача отдают предпочтение 37% опрошенных, причем это более характерно для женщин (41% против 33% мужчин) и людей старшего возраста (40% — от 45 лет). Лишь 1% респондентов готов полностью доверить свое здоровье компьютерным алгоритмам.

Большинство сторонников технологического прогресса в медицине отмечают: «Человека не надо заменять искусственным разумом, но дать его в помощь — очень даже хорошо»; «Попробовать можно, но доверие — только врачу».

«Искусственный интеллект сегодня становится помощником врача, а цифровые решения расширяют возможности и экономят время, позволяя максимально оптимизировать путь пациента в клинике и сэкономить время. Надо понимать, что технологии искусственного интеллекта, какими бы совершенными они ни были, никогда не заменят врача.

Однако цифровые помощники позволяют существенно оптимизировать ресурсы медицинского персонала. Внедрение таких сервисов, как системы поддержки принятия врачебных решений, реализуемые в «Будь Здоров» в рамках проекта «Умной диспансеризации», помогают поставить предварительный диагноз на основе анамнеза и жалоб пациента, и предложить рекомендации по дальнейшему плану обследований. Внедрение системы контроля качества медицинских карт позволило на 40% сократить время проверки протоколов благодаря автоматизированному анализу. Широкое использование сервисов ИИ в конечном итоге открывает для пациентов доступ к новым возможностям цифровой медицины», — отметил директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.