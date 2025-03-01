Каждый второй архангелогородец готов к борьбе с работодателями

Каждый второй респондент знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Архангельска.

Каждый второй экономически активный житель Архангельска (50%) знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. Еще 36% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет оценивают свою компетентность в вопросах трудового законодательства выше, чем те, кто моложе, и те, кто старше (53%). Среди горожан с доходом от 100 тыс. руб. больше всего тех, кто хорошо знает основные положения ТК и способен отстаивать свои права перед работодателем (56%).

14% рассказали, что не знакомы с нормами трудового законодательства: «Не вижу смысла изучать — нормы всё равно не соблюдаются»; «Мне достаточно жизненного опыта».