В Архангельске искусственный интеллект верно служит операторам кол-центров

SuperJob активно применяет алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы поиск работы и подбор сотрудников был максимально релевантным. А как оценивают возможности ИИ применительно к своей работе представители разных профессий? Выше потенциал нейросетей оценивают операторы контактных центров, маркетологи и пиарщики. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Количество архангелогородцев, полностью исключающих возможность выполнения рабочих задач искусственным интеллектом, составляет 20%. Каждый шестой сегодня считает, что современный ИИ способен взять на себя до 10% его профессиональных обязанностей, каждый пятый — от 10% до 25% обязанностей. Еще 16% уверены, что ИИ можно поручить от четверти до половины их задач. 13% считают, что компьютерные алгоритмы способны справиться с большей частью их обязанностей. В среднем же участники опроса оценили потенциал ИИ относительно выполнения их должностных обязанностей на 30%.

Согласно исследованию, мужчины больше доверяют новым технологиям. Судя по ответам представителей сильного пола, в среднем треть их обязанностей может выполнять ИИ, тогда как среди женщин этот показатель ниже — 27%.

Работники старше 45 лет демонстрируют наибольший скепсис в отношении замены их труда алгоритмами: каждый четвертый представитель (26%) уверен, что ИИ не способен выполнять его профессиональные обязанности. Молодые сотрудники до 35 лет относятся к технологиям значительно лояльнее — доля скептиков среди них в 2 раза меньше, чем среди старшего поколения.

Среди представителей распространенных профессиональных групп выше всего же потенциал ИИ применительно к своей деятельности оценивают операторы кол-центров (по их средним оценкам, нейросеть смогла бы выполнять более половины их рабочих обязанностей), однако каждый третий специалист контактных центров активно сопротивляется новым технологиям: «Клиентам важен человеческий эмоциональный отклик, чего ИИ пока обеспечить не может». Маркетологи считают возможным передать алгоритмам в среднем 37% своих рабочих функций, пиарщики — 38%.

Уже каждый второй архангелогородец пользуется нейросетями и успел составить о них свое мнение. Мнение программистов о способностях современного ИИ на данный момент составляет 30%. «Возможности ИИ сильно преувеличены. Его еще учить и учить», — комментируют IT-специалисты.